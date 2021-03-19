Президент UFC: «Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру. Об этом сообщил президент бойцовской организации Дана Уайт.

«Он официально закончил карьеру, 100%. Было невероятно наблюдать, как ты работаешь, спасибо тебе за все, мой друг, наслаждайся тем, что будет дальше», — написал Уайт в своем «Инстаграм».

Нурмагомедов завоевал чемпионский титул UFC в 2018 году, одолев американца Эла Яквинту. После этого он провел три защиты — в бою с ирландцем Конором Макгрегором, а также американцами Дастином Порье и Джастином Гэйтжи.

По окончании последнего боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры бойца.