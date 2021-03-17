В Татарстане 400 лошадей выстроили в слово «Алга»

В Лениногорском районе Татарстана фермер Фарит Набиуллин выстроил 400 лошадей в слово «алга» (в переводе с татарского языка — «вперед»). Во флешмобе он задействовал лошадей татарской и других пород.

«За неделю до флэшмоба приучали лошадей к овсу, рассыпая его по буквам, они вставали, как надо. На 400 коней понадобилось 10 мешков овса», — рассказал о подготовке глава крестьянского (фермерского) хозяйства Самат Набиуллин.

Как заявил сам фермер, флешмоб был проведен с целью продвижения лошадей породы татарская: «Поэтому и решили сделать это креативно, показав при этом всю силу и мощь наших лошадей».

Патент на лошадей породы татарская в государственном реестре охраняемых селекционных достижений зарегистрировали 6 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ. Животные могут непрерывно передвигаться в течение 7-8 часов и преодолевать за световой день 100—120 км.

В прошлом году сообщалось, что бюджет республики будет выделять субсидии на приобретение и содержание лошадей породы татарская.



Татьяна Демина