Депутат Госдумы от Татарстана заявил, что пальмовое масло безвредно

Фото: Тимур Рахматуллин (архив)

Депутат Государственной думы от Татарстана, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры биотехнологии казанского государственного аграрного университета Фатих Сибагатуллин заявил, что пальмовое масло — «полезная растительная пища».

По его словам, экологически этот продукт является абсолютно чистым. «Его потребительские качества зависят от транспортировки и хранения. Если по качеству оно соответствует, то никакого вреда от него нет и для детей, и для взрослых», — рассказал Сибагатуллин.

Депутат добавил, что вредные свойства пальмового масла никем не доказаны. По его словам, проблема заключается в том, что в России отсутствует должная система контроля за поставкой продукта. Сибагатуллин добавил, что пальмовое масло в страну завозят в основном из Малайзии, сообщает «Национальная служба новостей».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, по словам генерального директора Национального союза производителей молока России Артема Белова, уменьшается содержание пальмового масла в молочной продукции.

Татьяна Демина