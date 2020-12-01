Абязов Рустем Юнусович
Общая информация
Родился 29 марта 1959 года в Казани.
Образование
1982 г. — окончил Московскую государственную консерваторию по специальности «скрипка». 19990 г. — Казанскую государственную консерваторию им. Н.Г. Жиганова по специальности «композиция».
Трудовая деятельность
1983-1986 гг. — солист Татарской государственной филармонии.
1986-1996 гг. — директор, художественный, руководитель средней специальной музыкальной школы-лицея при Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова.
С 1989 г. — руководитель Казанского камерного оркестра «La Primavera».
Награды и звания
Заслуженный деятель искусств РТ (1991 г.).
Народный артист РТ (1998 г.).
Заслуженный деятель искусств РФ (2005 г.).
Награжден Государственной премией РТ в области литературы и искусства им. Г. Тукая (2003 г.). «Дирижер года» (всероссийская газета «Музыкальное обозрение» (2002 г.), орденом «Дуслык» (2019 г.).
В качестве солиста и дирижера записал и выпустил 29 дисков с разнообразной программой.
Является художественным руководителем фестивалей L’arte del arco, «Абязов — фестиваль», «Колесница Клио. Музыкальный страницы истории края».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, РТ, г. Казань, ул. Бойничная, 8
- Телефон: (843) 236-85-14
- Email: la-primavera@inbox.ru
- Сайт: www.la-primavera.org
Дата последнего обновления: 01.12.2020