Абязов Рустем Юнусович

Общая информация

Родился 29 марта 1959 года в Казани.

Образование

1982 г. — окончил Московскую государственную консерваторию по специальности «скрипка». 19990 г. — Казанскую государственную консерваторию им. Н.Г. Жиганова по специальности «композиция».

Трудовая деятельность

1983-1986 гг. — солист Татарской государственной филармонии.

1986-1996 гг. — директор, художественный, руководитель средней специальной музыкальной школы-лицея при Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова.

С 1989 г. — руководитель Казанского камерного оркестра «La Primavera».

Награды и звания

Заслуженный деятель искусств РТ (1991 г.).

Народный артист РТ (1998 г.).

Заслуженный деятель искусств РФ (2005 г.).

Награжден Государственной премией РТ в области литературы и искусства им. Г. Тукая (2003 г.). «Дирижер года» (всероссийская газета «Музыкальное обозрение» (2002 г.), орденом «Дуслык» (2019 г.).

В качестве солиста и дирижера записал и выпустил 29 дисков с разнообразной программой.

Является художественным руководителем фестивалей L’arte del arco, «Абязов — фестиваль», «Колесница Клио. Музыкальный страницы истории края».

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