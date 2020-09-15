Арестованный экс-глава «Татагролизинга» вспомнил свое дело на 850 млн рублей

Фото: "Реальное время"

Открестился от обвинений и сравнил спасателей МЧС с терапевтами, а сотрудников коммерческой службы спасения — с хирургами на заседании Приволжского райсуда Казани гендиректор ООО «ОДС РТ», экс-руководитель «Татагролизинга» Ленур Зиннатуллин. Однако добиться освобождения под домашний арест по «делу МЧС» этот обвиняемый в мошенничестве на 162 млн рублей не смог, передает журналист «Реального времени».



На заседании рассматривалось ходатайство Следкома по РТ о продлении меры пресечения Зиннатуллину на срок свыше полугода. Представитель прокуратуры следователей поддержал, защита возражала.

Позиция арестованнного директора проста — предприятие он возглавил в 2017-м году, и если что было ранее — отвечать не должен. Однако уже при нем деятельность «ОДС РТ» за прошлые годы проверяли сотрудники БЭП МВД, прокуратура, Следком и оснований для возбуждения дела не нашли. Вывод директора — компания работала законно, и не отбирала клиентов-нефтяников у государственной Поисково-спасательной службы при МЧС, а предлагает им куда более серьезные услуги — в том числе газооспасательные.

«Если перевести на гражданский язык — в ППС работают терапевты. А мне нужны хирурги. И я их сделал — обучил, аттестовал. У ППС от МЧС даже допуска к этим видам работ не было. Чтобы получить свидетельство — мы тратили на обучение одного спасателя порядка 60-80 тысяч, а всего 6-9 млн рублей», — объяснил Ленур Зиннатуллин.

Он отметил, что дело возбуждалось по заявлениям руководителей нескольких малых нефтяных компаний, «которым якобы оказывалось покровительство» руководством МЧС. «Но как только я стал директором «ОДС», эти малые нефтяные компании расторгли с ней договор, подчеркнул обвиняемый.

А еще он припомнил, как в 2012-м Следком возбуждал против него дело о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в «Татагролизинге» с ущербом более 850 млн рублей.

«Вы тогда даже подписку о невыезде не избрали в отношении меня. Я сбежал? Нет!» — обратился обвиняемый к следователю Рустему Закирзянову, прикомандированному к 4-му отделу по особо важным делам Следкома по РТ. И проинформировал суд — после 2,5 лет проверки то дело было «прекращено за отсутствием события преступления».

Свою яркую речь бывший начальник отдела налоговой полиции Смоленской области (1995-2002 г.г.) закончил кратко: «Воинскому долгу не изменял, чести офицера не ронял. Вину не признаю».

Суд постановил — оставить Зиннатуллина в мошенничестве на 162 млн рублей в СИЗО до 16 ноября. На тот же срок ранее продлили арест действующего замглавы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина.