Дата в истории: 6 лет трагедии в «Адмирале», «дресс-код» от Николая I и премьера «Риголетто»

Чем примечательна дата 11 марта

Фото: Роман Хасаев

Сегодня, 11 марта, в России отмечают свой профессиональный праздник работники органов наркоконтроля. Для нашей республики это еще и печально известная дата трагедии — крупнейшего пожара в ТЦ «Адмирал», унесшего человеческие жизни. В этот день родились советский актер Георгий Юматов, советская фехтовальщица Александра Забелина, французский и российский балетмейстер Мариус Петипа, советский ученый-вирусолог Анатолий Бойко, американский актер российского происхождения Антон Ельчин, писатель Ахмет Файзи. Также 11 марта в середине XIX века на сцене венецианского театра «Ла Фениче» состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто», а еще через два десятка лет миру представили фонограф Томаса Эдисона. Подробнее об этих событиях — в обзоре «Реального времени».

Устав казанских велосипедистов, пожар в «Адмирале»

Велосипед, как транспорт, появился в Казани, скорее всего, в 1880-х годах. 26 июня 1889 года была предпринята первая попытка организовать владельцев железных коней, но она закончилась неудачей. Наконец, 11 марта 1893 года, со второй попытки, был зарегистрирован устав Казанского общества велосипедистов-любителей.

Общество это сыграло заметную роль в развитии велосипедного дела в Казани. Достаточно сказать, что тогда, в конце XIX века нужно было получить права на вождение велосипеда. Именно эксперты вышеназванного общества под председательством полицмейстера выступали членами комиссии, проводившей испытания велосипедистов и выдававшей документ на право управления велосипедом.

Сибгат Хаким, Хасан Туфан, Муса Джалиль, Ахмет Файзи, Ахмет Исхак, Шейхи Маннур. Фото: фонды Государственного архива РТ

11 марта 1903 года родился татарский писатель Ахмет Файзи, автор романа «Тукай», лауреат Госпремии им. Г. Тукая. Дебютировал, как поэт в 1918 году. Отдал дань формалистическим увлечениям, но с середины 1920-х стал писать в реалистической манере. Творчество Ахмета Файзи многогранно — он поэт, прозаик, драматург, детский писатель, публицист.

Большой успех имела его поэма «Флейты» (1933) о духовных исканиях интеллигенции, также были популярны баллады «Пустыня и человек» (1936) о нравственной стойкости советского человека и «Почему молчит черный камень» (1940) о В.И. Ленине. Также Файзи написал историческую драму «Пугачев в Казани», был автором многих поэтических сборников. Его стихи отличаются музыкальностью, многие татарские композиторы использовали их в качестве поэтической основы своих песен и романсов.

Ахмет Файзи выступил автором либретто опер «Качкын» («Беглец», 1939) и «Джалиль» (музыка Н. Жиганова, 1957), музыкальной комедии «Чайки» Д. Файзи (1944), создал либретто первого татарского балета «Шурале» («Леший») Ф. Яруллина (1945) по мотивам поэтических сказок Тукая; балетов «Кисекбаш» («Отсеченная голова») Губайдуллина (1958). На текст Файзи написана первая татарская кантата «Молодые патриоты» М. Юдина (1944).

Фото: Максим Платонов

В 2015 году 11 марта произошел крупный пожар в казанском торговом центре «Адмирал». Площадь пожара составила 18,2 тыс. кв. метров. В результате трагедии 19 человек погибли, пострадали более 70. Согласно заключению экспертов, пожар возник из-за кровельных работ на крыше одноэтажного пристроя в районе входа №1.



В мае 2019 года Кировский райсуд Казани наказал 12 подсудимых по этому делу реальными сроками — от 4,5 года до 13 лет. Вину большинство фигурантов дела не признали. Приговор в апелляции оспаривали все осужденные. К заседанию в кассации половина из них успела выйти на свободу — по зачету сроков и УДО.



День наркополицейского, Уральский добровольческий танковый корпус и ГТО

11 марта в России — День работника органов наркоконтроля. Праздником его выбрали потому, что в этот день в 2003 году указом президента России было создано специальное уполномоченное ведомство по контролю за оборотом наркотиков. Оно было сформировано на базе Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России). Позднее, в апреле 2016 года, ФСКН была упразднена, а ее функции и полномочия передали в систему Министерства внутренних дел, образовав объединенное Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Российской Федерации (ГУНК МВД России).

Фото: Олег Тихонов

За последние несколько лет в России выявили и пресекли деятельность тысяч преступных групп и наркосообществ, ликвидировали десятки тысяч наркопритонов, провели сотни международных полицейских операций. Более 200 тонн наркотических средств и психотропных веществ, в том числе тонны героина, марихуаны и гашиша, почти 3 миллиарда условных средних разовых доз синтетических наркотиков не дошли до потребителей.

В этот день в 1883 году российский император Николай I утвердил «Положение о гражданских мундирах» для гражданских чиновников военного ведомства и «Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору». Оба документа послужили прообразом первых официальных «дресс-кодов». Были установлены 10 разрядов униформ различных цветов, что позволяло определить по мундиру конкретное министерство.

11 марта — День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Историческое событие, послужившее поводом, произошло в 1943 году: в это время появилась 10-я гвардейская Уральско-Львовская, ордена Октябрьской Революции, Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова добровольческая танковая дивизия имени маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского. А 11 марта 2013 года Уральскому добровольческому танковому корпусу исполнилось 70 лет. В связи с чем и был установлен праздник.

Фото: topwar.ru

Добровольческий танковый корпус стал подарком от трудящихся фронту. Все необходимое — от пуговиц для формы до танков Т-34 — рабочие сделали сверх плана либо приобрели на собственные сбережения. Служили в танковом корпусе героические люди, лучшие воины Урала — 115 тысяч человек подали заявление на службу в нем, из них отобрали 9 660. Благодаря их отваге Уральский добровольческий танковый корпус стал поистине легендарным, дойдя до Берлина и Праги и получив огромное количество наград.

11 марта 1931 года в нашей стране приняли Единую унифицированную программу физкультурной подготовки населения. Ее внедрили во всех учебных и спортивных заведениях. Это был Всесоюзный спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». С тех пор эту дату считают днем рождения ГТО.



Всемирный день почки, опера «Риголетто» и фонограф Томаса Эдисона

Каждый год во второй четверг марта во всем мире празднуют День почки (World Kidney Day). Праздник отмечают с 2006 года, и он представляет собой просветительскую кампанию о важности этого человеческого органа. В этот день врачи делятся опытом, проводят акции по профилактике почечных заболеваний, ведут разработку новых лекарств и аппаратуры для оказания помощи пациентам с нефрологическими заболеваними.

Фото: wikipedia.org

11 марта 1851 года — день премьеры оперы Джузеппе Верди «Риголетто» (итал. Rigoletto). В основе произведения, которое представили на сцене венецианского театра «Ла Фениче», лежит сюжет драмы Виктора Гюго «Король забавляется». «Риголетто» — одна из выдающихся мировых опер, быстро ставшая популярной далеко за пределами Италии.

11 марта 1878 года научному сообществу представили фонограф Томаса Эдисона, который он запатентовал месяцем ранее. Презентовал технику на заседании Французской академии коллега изобретателя и автор первой в мире телефонной станции с двумя десятками абонентов — инженер Тивадар Пушкаш.

