Hyundai — эволюция автопроизводителя в высокотехнологичную компанию

В эти дни Hyundai показала серийный электромобиль Ioniq 5, который поступит в продажу в этом году. Топовый вариант сможет проезжать около 480 км, и это первая модель в линейке Hyundai с фирменным автопилотом второго уровня и другими интеллектуальными ассистентами водителя. Подробнее о том, как корейцы прошли путь от ведущих автопроизводителей в мире до высокотехнологичной компании, в авторской колонке для «Реального времени» пишет экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиуллин.

Сегодня хотелось бы поговорить о компании Hyundai Motor Company, четвертого по размеру автопроизводителя в мире, и ее планах по превращению в высокотехнологичную компанию.

История Hyundai

Небольшой экскурс в историю компании. Hyundai, название которой в переводе на русский значит «современность», была создана в 1947 году как авторемонтная мастерская человеком по имени Чонг Чжуен. Впоследствии компания стала расширяться в инженерно-строительную сферу и другие отрасли промышленности. В итоге, родился самый крупный корейский чеболь (конгломерат). Надо напомнить читателем, что чеболи —южнокорейская форма финансово-промышленных групп (ФПГ), по сути бизнес-конгломераты международного масштаба. Их контролируют влиятельные семьи и финансово поддерживает государство. С 1960-х годов чеболи играют значительную роль в формировании корейской экономики. Среди наиболее известных чеболей — Samsung, Hyundai, SK, LG, Lotte и Hanjin.

К середине 1990-х Hyundai имела десятки дочерних компаний в различных сферах экономики, в том числе автомобилестроении, строительстве, химической промышленности, электронике, финансовых услугах, тяжелой промышленности, судостроении с общим объемом дохода в 90 млрд. долларов и штатом в 200 000 сотрудников. Непосредственно сама Hyundai Motor Company появилась в рамках группы в 1967 году, начав с производства нескольких моделей концерна Форд. Настоящим прорывом стало решение правительства Южной Кореи дать право производить автомобили четырем компаниям, одной из которых стала Hyundai. Начав с малого, компания превратилась в номер четыре в мировом рейтинге автомобилестроителей по количеству выпускаемых автомобилей, имея заводы по всему миру. В 1998 году была поглощена корпорация Kia Motors.

После смерти основателя Чонг Чжуена в 2001 году компании, входящие в чеболь, отделились и стали, пусть и несколько формально, представлять собой самостоятельные предприятия. Родственники основателя остались у руля в большинстве компаний, Hyundau Motor Company не стала исключением, где у руля встал его сын Чонг Монгу, который руководил компанией следующие 20 лет и сделал Hyundai той самой компанией, которую знают все.

Но, пришло время вступить в новую эру, и в октябре 2020 года руководителем Hyundai Motor Company стал внук основателя компании — 49-летний Чонг Исон, задача которого, по мнению многих — катапультировать компанию в электрическую и беспилотную эру.

Высокотехнологичный рывок

В январе 2021 года в прессу попала неожиданная новость о том, что Hyundai обсуждает проект по созданию автомобиля с компанией Apple. Переговоры стороны прекратили, не добившись какого-то внятного результата, но это не означает, что Hyundai остановится в своих планах стать высокотехнологичной компанией.

До недавнего времени Hyundai отставала в развитии автономных технологий от мировых конкурентов, которые инвестируют значительные средства в разработку электромобилей и беспилотных транспортных средств. Например, BMW и Daimler объявили в 2019 году, что они объединят свои усилия в области беспилотных технологий.

Все это заставило руководство компании Hyundai пересмотреть свои подходы и сверстать амбициозные планы по дальнейшему развитию. В последнее время, этот автопроизводитель инвестировал колоссальные средства в партнерства с компаниями из сектора высоких технологий. До 2025 года Hyundai планирует вложить порядка 55 млрд. долларов в покупку и разработку беспилотного софта и систем, а также в стратегический выход компании на формирующийся рынок беспилотных автомобилей, сервисов роботакси и каршеринга, и технологий современного транспорта — в будущем это приведет к летающим автомобилям.

В частности, в 2020 году за 1,1 млрд. долларов был приобретен лидер в разработке и производстве робототехники — компания Boston Dynamics. Беспилотные автомобили и «умные» заводы по производству компонентов для робтов будут в фокусе этого партнерства. Hyundai намерена развивать разработку роботов в компании, в будущем на робототехнику должно приходиться 20% всей деятельности, а на производство автомобилей всего 50%.

Еще одним примером была сделка в размере 4 млрд. долларов по созданию компании Motional в партнерстве с ирландской Aptiv (бывшая Delphi Automotive — ведущий мировой поставщик автокомпонентов и запчастей). Aptiv уже много лет работает над технологиями автономного вождения, имея штат из 700 инженеров и программистов. Hyundai предоставит 1,6 млрд. долларов наличными и 400 млн. долларов на дальнейшую разработку беспилотных систем, а также доступ к интеллектуальной собственности и разработкам Hyundai Motor, Hyundai Mobis и Kia Motors в области автомобилестроения. Целью совместной компании будет разработка готовых к серийному производству беспилотных модулей 4-го и 5-го уровней автономности. Основная задача Hyundai — закрепиться на рынке беспилотного софта за счет партнерства с Aptiv. В планах в 2022 году запустить продажи серийных беспилот-модулей для сервисов роботакси, каршеринга и для других автопроизводителей.

Инвестиции в Aptiv — признак того, что Hyundai отказалась от собственной стратегии разработки систем автономного вождения. Акционеры Hyundai опасаются, что компания рискует остаться позади конкурентов и готовы открывать кошелек.

В целом, автомобильная промышленность вынуждена заниматься такого рода инновациями в силу ускорения глобального процесса по переходу на электромобили и беспилотные транспортные средства. Иначе, классические автпроизводители рискуют остаться на обочине технологического прогресса и потерять бизнес как таковой. Старая модель по производству и продаже автомобилей уходит в прошлое, рынок ждет большего. На пятки наступают технологические гиганты со своими планами по расширению в сферу электромобилей и беспилотных транспортных средств. Google развивает подразделение Waymo, которое занимается автономным такси. В конце 2020 года появилась информация, что Huawei разрабатывает свой собственный «умный» автомобиль. Если компании как Hyundai успеют опередить этих гигантов — они сами превратятся в высокотехнологичные компании.

Фондовый рынок и перспективы роста капитализации компании

Акции Hyundai торгуются на корейской фондовой бирже KRX (стикер 005380) и в форме депозитарных расписок на многих биржах мира (стикер HYMTF на бирже NASDAQ, HYUD на Лондонской бирже). Депозитарная расписка — вторичная ценная бумага, свободно обращающаяся на фондовом рынке. Она выпускается депозитарным банком в форме сертификата, который удостоверяет право на владение определенным количеством акций (или облигаций) иностранного эмитента. На американском рынке называется ADR, на всех других GDR.

Вложения в Hyundai исторически подходили для сохранения капитала, котировки всегда оставались стабильными, с небольшой волатильностью. Можно сказать — были тихой гаванью для пассивного инвестора.

В 2020 году произошел рост котировок, из-за позитивных новостей и планов компании. В частности, в феврале 2020 акции торговались на уровне 115 000 KRW (южнокорейский вон), а в феврале текущего года уже на уровне 235 000 KRW. Глобальные депозитарные расписки показали такой же рост.

Фондовый рынок любит автопроизводителей, которые являются высокотехнологичными компаниями. Пример Теслы очень показателен. Состоись партнерство с Apple, котировки акций Hyundai существенно бы выросли. Даже на одних новостях о переговорах произошел рост на 20%. Будет логично, если Hyundai в итоге станет партнером Samsung, еще одним южнокорейским конгломератом и высокотехнологичным гигантом, по созданию «умных» электромобилей.

Hyundai планирует выпустить линейку Ioniq из двенадцати электромобилей в следующие четыре года и полностью электрифицировать своей линейку автомобилей к 2040 году. Помимо этого, компания активно развивает свою сеть станций зарядки электромобилей и водородных заправок. Также, идут работы по созданию электрических пассажирских дронов-такси, которые по плану должны начать летать к 2028 году. По словам самой Hyundai, в компанию постоянно поступают предложения по созданию беспилотных электромобилей.

В заключение, хотелось бы отметить, что скоро нас ждут все больше совместных предприятий крупных автопроизводителей и лучших разработчиков беспилотного софта. Обе стороны выигрывают от таких союзов — производитель получает готовую и протестированную беспилотную технологию, а софт-компания — мощного партнера с известным брендом и огромным потенциальным рынком для коммерциализации технологий автономного транспорта.

