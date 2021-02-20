Илон Маск и перспективы роста его компаний

Как гений из Южной Африки вышел в лидеры по капитализации бизнеса

Илон Маск вновь признан богайтешим человеком на планете. Его состояние, по данным Bloomberg, оценили в $200 млрд. В самом начале года основателя Tesla

уже называли самым богатым в мире, но через месяц с небольшим этот статус перешел к создателю Amazon Джеффу Безосу, впрочем через 2 дня Маск вернул лидерство. За последние дни состояние Илона выросло на $9,2 млрд, чему предшествовало выгодное размещение ценных бумаг его компании SpaceX. По сообщению CNBC, компания в результате привлекла $850 млн, а ее общая стоимость выросла до $74 млрд. Подробнее о перспективах роста других компаний Маска в очередной колонке для «Реального времени» пишет экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин.



Сегодня хотелось бы поговорить о человеке, который сам создает рынки и двигает ими. Имя ему Илон Рив Маск. Речь пойдет о компаниях-лидерах, созданных Маском. У инвесторов есть возможность зарабатывать на росте котировок вместе с этим человеком. Как показывают события последнего времени — даже комментарии Маска способны разогревать котировки, например, в истории с Game Stop. А решение инвестировать 1,5 млрд долларов в биткойн и вовсе отправило его стоимость к звездам, куда Маск отчаянно стремится.



История Илона Маска, ранние годы, создание Zip2, X.com, Pay Pal

Начнем с небольшого экскурса в историю превращения студента университета Пенсильвании в одного из самых ярких бизнесменов современности, визионера в самом широком смысле этого слова.

Родившись в 1971 году в Южной Африке и закончив школу в Претории, Маск переехал для учебы в университете в Канаду, на родину его матери. Через пару лет обучения он перевелся в Университет Пенсильвании, по окончании которого получил диплом по двум направлениям: экономика и физика. Намереваясь дальше продолжить обучение в Стэнфордском университете, переезжает в Калифорнию в 1995 году. Но решает попытать счастья в бизнесе, благо вся интернет-индустрия только зарождалась в то время.

Первой компанией, которую основал Маск, стала Zip2, созданная в партнерстве с братом и венчурными фондами в 1995 году.

Суть бизнеса — собственное программное обеспечение, которое позволяло новостным изданиям размещать контент в интернете и предлагать подписчикам дополнительные платные сервисы. Надо отметить, программировать Маск научился в 10 лет. В число клиентов входили крупнейшие издания США. В 1999-м Zip2 была выкуплена компанией Compaq за 304 млн долларов. Маск, продав свои 7% компании, стал миллионером в 28 лет, получив 20 млн долларов.

Фото: ru.ihodl.com

Следующим проектом стал созданный в 1999 году так называемый «онлайн-банк» X.com — система платежей через электронную почту. Через год произошло слияние с компанией Confinity, в состав которой входил тот самый Pay Pal. В планах было слияние двух платежный систем, но из-за разногласий в стратегии, Маск был вынужден покинуть совет директоров в 2000 году, сохранив при этом долю в размере 11,7%. После его ухода компания была переименована в Pay Pal. История закончилась супер успешно для Маска, в 2002 году после выхода на биржу, компанию выкупил набиравший силу eBay за 1,5 млрд долларов. В этот раз Маск вышел с 165 млн долларов в кармане и был готов к осуществлению проектов своей мечты. По сути, с этого момента началась эра Маска, самый расцвет которой мы наблюдаем в настоящий момент.

Эра Маска, часть I: SpaceX

Сам Маск в своих интервью много раз говорил о том, что его всегда привлекал космос и его освоение. Неудивительно, что в 2002 году он основал SpaceX с очень амбициозными задачами стать первой частной компанией, осуществляющей полеты в космос, вложив 100 млн долларов. В то время мало кто верил, что частная компания сможет составить конкуренцию государственным агентствам как НАСА и «Роскосмос».

Как отмечал Маск, основным вопросом был ракетный двигатель и в его поисках он даже ездил в Россию в надежде купить ракетоносители. В сети есть видео, где достаточно комично описываются эти «переговоры» с НПО Лавочкина и другими. В итоге, что может и к лучшему, SpaceX пришлось проектировать и создавать свои двигатели.

Проведя испытания первой ракеты-носителя в 2006 году и запустив малазийский спутник, в 2008 году SpaceX получили сенсационный контракт на 1,6 млрд долларов с НАСА. Суть контракта — 12 полетов на МКС. Последовательно развивая технологии, компания достигла возможности сделать первую ступень (самую дорогую) многоразовой и отправить пилотируемый корабль к МКС в 2020 году. Тем самым став первой частной компанией, добившейся такого результата и предложившей цену за запуск в разы ниже других участников этого рынка. Восемнадцать лет упорного труда! Остается только поаплодировать Маску за то, что слов на ветер он не бросает.

Фото: wikimedia.org

Еще одним амбициозным планом Маска стала колонизация Марса. По замыслу, вначале туда отправятся 10—15 человек и большой объем полезного груза для возведения инфраструктуры в виде прозрачных куполов, которые будут накачивать кислородом. Машины для производства промышленного метана и кислорода планируется доставить первыми рейсами. Для миссии был разработан двигатель Raptor и в настоящее время идут испытания ракеты, которая стартует к Марсу в обозримом будущем. Зная Маска, почему-то не возникают сомнения, что он это сделает.

Размещения акций (IPO) пока не планируется, компания остается частной и прибыльной. Главными заказчиками являются НАСА и Министерство обороны США. Основной бизнес — доставка грузов и людей на околоземную орбиту. По словам Маска, выход на биржу произойдет не раньше, чем начнутся регулярные рейсы на Марс и обратно.

Впрочем, SpaceX отлично справляется с привлечением финансирования и без этого. В 2020 году компания привлекла порядка 2,5 млрд долларов через продажу акций в рамках инвестраундов на внебиржевом рынке, что подняло рыночную оценку SpaceX c 32 до 74 млрд долларов.

Что же делать частным инвесторам? Инвестировать в SpaceX можно и сейчас, но порог входа очень высокий. Для этого нужно иметь статус квалифицированного инвестора по законам США, который подразумевает чистый капитал в размере 1 млн долларов или доходы свыше 200 тыс. долларов в каждом из последних двух лет. Такой статус дает доступ к специальным инвестиционным платформам EquityZen, Microventures, которые вкладываются в SpaceX в рамках редких инвестраундов. Последний раунд был в августе 2020 года.

Как еще один вариант, косвенный, — покупать акции компании Alphabet, которая инвестировала в SpaceX порядка 2 млрд долларов с 2015 года и которой принадлежит сейчас порядка 9% бумаг компании.

Фото: spacex.com

Эра Маска, часть II: Tesla

Этот проект Маска прочно вошел в историю и стал именем нарицательным для электромобилей, популяризировав этот вид транспорта до невероятных высот. Это первый в мире автопроизводитель за последние 50—70 лет, который с нуля вырос до производства 500 тыс. автомобилей в год, причем электромобилей! Tesla известна своей линейкой машин: от спорткупе Roadster до кроссовера Model Y, которые очень хорошо продаются. На подходе и супер-пикап Cybertruck. В рамках создания нового рынка, компания также создала и расширяет сеть станций зарядки электромобилей SuperCharger. Кроме этого, Tesla занимается генерацией и хранением электроэнергии, продает солнечные батареи, панели и крыши для домов, сделанные из стеклянной черепицы.

С момента основания в 2003 году, Tesla последовательно развивается и является на данный момент единственной компанией Маска, акции которой можно купить моментально, были бы деньги и брокерский счет.

Для интересующихся — стикер Tesla на бирже NASDAQ. Компания вышла на биржу в 2010 году, объемы торгов по акциям высоки, как и волатильность. Рынок верит в этого эмитента, несмотря на то, что компания только в 2020 году вышла в чистую прибыль в размере 721 млн долларов. Годом ранее, убыток составлял 775 млн долларов. В декабре 2020 года акции компании были включены в индекс S&P 500.

Это позволило котировкам Тесла вырасти со 171 доллара за акцию в феврале 2020 года до 800 долларов в феврале 2021 года. Продажи автомобилей растут, строятся новые заводы в Техасе и Германии. К тому же, к концу 2020 года компания накопила денежную подушку в размере 14,5 млрд долларов, которая полностью покрывает долги компании (13,7 млрд долларов). В производстве электромобилей Tesla стремится стать полностью вертикально интегрированной компанией, обеспечивая себя всем — от литиевой руды для батарей, до запчастей и заводов, на которых производятся сами машины. Для удешевления батареи (самой дорогой части электромобиля) был запущен опытный участок по производству своих аккумуляторов. В плюс играет и успех Маска в космическом бизнесе.

Остается внимательно следить за квартальными отчетами компании, так как в силу большой волатильности котировок, лучшей стратегией являются краткосрочные инвестиции. Параллельно — анализировать изменения макроситуации и отслеживать реализацию планов.

Фото: wikipedia.org

Эра Маска, часть III: Star Link

Есть еще одна компания Маска, являющаяся частью SpaceX, в которую возможно будет вложиться через какое-то время. Star Link — мегапроект по созданию системы околоземных спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету по всей планете, работа над которым началась в 2015 году.

Капиталовложения в проект оцениваются в 10 млрд долларов, конечной целью является вывод на орбиту 12 тысяч спутников к середине 2020-х годов. На данный момент количество выведенных спутников перевалило за 1 тысячу. Для минимального покрытия необходимо 360 штук. В 2020 году SpaceX отчиталась о 10 тысячах пользователей услугами Star Link и цифры растут.

Неудивительно, что в том же 2020 году были озвучены планы по выделению проекта в отдельную компанию и размещении акций на бирже. Необходимые средства для развития проекта можно с легкостью привлечь на фондовом рынке. Сам Маск отметил, что как только будет хорошо прогнозируемый денежный поток — компания сразу выйдет на биржу.

На мой взгляд, это будет очень успешное IPO и частным инвесторам стоит внимательно следить за новостями.

Фото: starlink.com

Эра Маска, часть IV: Solar City

Этот проект по производству солнечных панелей для выработки электроэнергии малознаком российской публике, но тоже является лидирующим в своей индустрии. Возможно, ему не хватает публичности космоса и электромобилей, но вопрос развития альтернативной энергетики является насущным, и здесь Маск создал такую компанию. Забегая вперед, скажу, что сейчас эта компания является дивизионом по солнечной энергетике Tesla, которая купила ее в 2016 году.

Solar City была создана в 2006 году родственниками Маска, которые привлекли его в качестве главы компании и инвестора. Компания быстро нарастила обороты, став номером два на рынке США и является одним из ведущих поставщиков готовых решений для домохозяйств и предприятий в мире. В 2012 году было осуществлено первичное размещение акций на бирже, успешное. Но публичной она была несколько лет — в 2016 году ее приобрела Тесла, а сама Solar City ушла с биржи NASDAQ. Так что для инвестиций в компанию сегодня нужно вкладывать в Теслу.

В целом, по прогнозу Маска, к 2040 году солнечная энергетика будет давать до 40% всей электроэнергии в мире. Тесла планирует наладить так называемое «безотходное» производство — использовать износившиеся автомобильные аккумуляторы на электростанциях. Износившаяся даже на 30% батарея уже не может быть использована в электромобилях, но вполне может прослужить еще много лет на электростанции.

Фото: wikipedia.org

Эра Маска, часть V: Neuralink и The Boring Company

В 2016 году Маск создал компанию Neuralink, которая занимается разработкой и производством имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. Задача интегрировать человеческий мозг с искусственным интеллектом.

После трех лет работы, в 2019 году компания презентовала первые результаты — робота-нейрохирурга, нейтроинтерфейс и чип для считывания мозговых импульсов. Их практическое применение — помощь парализованным, глухим, слепым людям, которые смогут передавать сигналы компьютеру силой мысли и даже общаться.

В том же 2016 году родилась еще одна компания — The Boring Company («Скучная компания»). Маск застрял в пробке и написал в «Твиттере»: «Пробки сводят меня с ума. Я собираюсь построить бурильную машину для тоннелей и просто начать копать». Это оказалось не шуткой.

Будучи изначально подразделением SpaceX, компания вскоре была выделена в отдельную. В 2017 году была вырыта тестовая траншея на территории штаб-квартиры SpaceX, а в конце 2018-го The Boring Company открыла испытательный тоннель в Лос-Анджелесе, где перемещается Tesla Model X со специальными выдвижными колесами. Из последних новостей компании — прокладка тоннелей для коммерческого транспорта — скоростной подземной системы перевозки людей на территории выставочного комплекса в Лас-Вегасе.

Обе компании пока еще являются частными и планы по выходу на биржу не озвучивались. Были проведены два раунда по привлечению инвестиций на 158 млн. долларов для Neuralink и на 233 миллиона долларов для The Boring Company. Поэтому сейчас у частного инвестора нет возможности вложиться в эти компании. Но, зная импульсивность владельца, планы могут резко измениться. Стоит внимательно следить за новостями по развитию этих компаний в будущем.

Фото: boringcompany.com

Выводы

Безусловно, Илон Маск пишет историю в данный момент и является примером человека, который, поставив задачи, — идет к их осуществлению. В истории всех описанных выше компаний были сложные времена, когда только упорство и несгибаемый характер Маска оставляли их на плаву. Тем дороже и трофей для него. Воистину можно назвать его титаном и уникальным человеком.

По мнению Питера Тиля (основателя Pay Pal и одного из первых инвесторов SpaceX) Илон Маск — очень умный, харизматичный, потрясающе увлеченный человек, что само по себе является крайне редкой комбинацией, так как обычно люди, обладающие хотя бы одной из этих черт, лишены двух остальных.