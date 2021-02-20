Илон Маск и перспективы роста его компаний
Как гений из Южной Африки вышел в лидеры по капитализации бизнеса
Илон Маск вновь признан богайтешим человеком на планете. Его состояние, по данным Bloomberg, оценили в $200 млрд. В самом начале года основателя Tesla
уже называли самым богатым в мире, но через месяц с небольшим этот статус перешел к создателю Amazon Джеффу Безосу, впрочем через 2 дня Маск вернул лидерство. За последние дни состояние Илона выросло на $9,2 млрд, чему предшествовало выгодное размещение ценных бумаг его компании SpaceX. По сообщению CNBC, компания в результате привлекла $850 млн, а ее общая стоимость выросла до $74 млрд. Подробнее о перспективах роста других компаний Маска в очередной колонке для «Реального времени» пишет экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин.
Сегодня хотелось бы поговорить о человеке, который сам создает рынки и двигает ими. Имя ему Илон Рив Маск. Речь пойдет о компаниях-лидерах, созданных Маском. У инвесторов есть возможность зарабатывать на росте котировок вместе с этим человеком. Как показывают события последнего времени — даже комментарии Маска способны разогревать котировки, например, в истории с Game Stop. А решение инвестировать 1,5 млрд долларов в биткойн и вовсе отправило его стоимость к звездам, куда Маск отчаянно стремится.
История Илона Маска, ранние годы, создание Zip2, X.com, Pay Pal
Начнем с небольшого экскурса в историю превращения студента университета Пенсильвании в одного из самых ярких бизнесменов современности, визионера в самом широком смысле этого слова.
Родившись в 1971 году в Южной Африке и закончив школу в Претории, Маск переехал для учебы в университете в Канаду, на родину его матери. Через пару лет обучения он перевелся в Университет Пенсильвании, по окончании которого получил диплом по двум направлениям: экономика и физика. Намереваясь дальше продолжить обучение в Стэнфордском университете, переезжает в Калифорнию в 1995 году. Но решает попытать счастья в бизнесе, благо вся интернет-индустрия только зарождалась в то время.
Первой компанией, которую основал Маск, стала Zip2, созданная в партнерстве с братом и венчурными фондами в 1995 году.
Суть бизнеса — собственное программное обеспечение, которое позволяло новостным изданиям размещать контент в интернете и предлагать подписчикам дополнительные платные сервисы. Надо отметить, программировать Маск научился в 10 лет. В число клиентов входили крупнейшие издания США. В 1999-м Zip2 была выкуплена компанией Compaq за 304 млн долларов. Маск, продав свои 7% компании, стал миллионером в 28 лет, получив 20 млн долларов.
Следующим проектом стал созданный в 1999 году так называемый «онлайн-банк» X.com — система платежей через электронную почту. Через год произошло слияние с компанией Confinity, в состав которой входил тот самый Pay Pal. В планах было слияние двух платежный систем, но из-за разногласий в стратегии, Маск был вынужден покинуть совет директоров в 2000 году, сохранив при этом долю в размере 11,7%. После его ухода компания была переименована в Pay Pal. История закончилась супер успешно для Маска, в 2002 году после выхода на биржу, компанию выкупил набиравший силу eBay за 1,5 млрд долларов. В этот раз Маск вышел с 165 млн долларов в кармане и был готов к осуществлению проектов своей мечты. По сути, с этого момента началась эра Маска, самый расцвет которой мы наблюдаем в настоящий момент.
Эра Маска, часть I: SpaceX
Сам Маск в своих интервью много раз говорил о том, что его всегда привлекал космос и его освоение. Неудивительно, что в 2002 году он основал SpaceX с очень амбициозными задачами стать первой частной компанией, осуществляющей полеты в космос, вложив 100 млн долларов. В то время мало кто верил, что частная компания сможет составить конкуренцию государственным агентствам как НАСА и «Роскосмос».
Как отмечал Маск, основным вопросом был ракетный двигатель и в его поисках он даже ездил в Россию в надежде купить ракетоносители. В сети есть видео, где достаточно комично описываются эти «переговоры» с НПО Лавочкина и другими. В итоге, что может и к лучшему, SpaceX пришлось проектировать и создавать свои двигатели.
Проведя испытания первой ракеты-носителя в 2006 году и запустив малазийский спутник, в 2008 году SpaceX получили сенсационный контракт на 1,6 млрд долларов с НАСА. Суть контракта — 12 полетов на МКС. Последовательно развивая технологии, компания достигла возможности сделать первую ступень (самую дорогую) многоразовой и отправить пилотируемый корабль к МКС в 2020 году. Тем самым став первой частной компанией, добившейся такого результата и предложившей цену за запуск в разы ниже других участников этого рынка. Восемнадцать лет упорного труда! Остается только поаплодировать Маску за то, что слов на ветер он не бросает.
Еще одним амбициозным планом Маска стала колонизация Марса. По замыслу, вначале туда отправятся 10—15 человек и большой объем полезного груза для возведения инфраструктуры в виде прозрачных куполов, которые будут накачивать кислородом. Машины для производства промышленного метана и кислорода планируется доставить первыми рейсами. Для миссии был разработан двигатель Raptor и в настоящее время идут испытания ракеты, которая стартует к Марсу в обозримом будущем. Зная Маска, почему-то не возникают сомнения, что он это сделает.
Размещения акций (IPO) пока не планируется, компания остается частной и прибыльной. Главными заказчиками являются НАСА и Министерство обороны США. Основной бизнес — доставка грузов и людей на околоземную орбиту. По словам Маска, выход на биржу произойдет не раньше, чем начнутся регулярные рейсы на Марс и обратно.
Впрочем, SpaceX отлично справляется с привлечением финансирования и без этого. В 2020 году компания привлекла порядка 2,5 млрд долларов через продажу акций в рамках инвестраундов на внебиржевом рынке, что подняло рыночную оценку SpaceX c 32 до 74 млрд долларов.
Что же делать частным инвесторам? Инвестировать в SpaceX можно и сейчас, но порог входа очень высокий. Для этого нужно иметь статус квалифицированного инвестора по законам США, который подразумевает чистый капитал в размере 1 млн долларов или доходы свыше 200 тыс. долларов в каждом из последних двух лет. Такой статус дает доступ к специальным инвестиционным платформам EquityZen, Microventures, которые вкладываются в SpaceX в рамках редких инвестраундов. Последний раунд был в августе 2020 года.
Как еще один вариант, косвенный, — покупать акции компании Alphabet, которая инвестировала в SpaceX порядка 2 млрд долларов с 2015 года и которой принадлежит сейчас порядка 9% бумаг компании.
Эра Маска, часть II: Tesla
Этот проект Маска прочно вошел в историю и стал именем нарицательным для электромобилей, популяризировав этот вид транспорта до невероятных высот. Это первый в мире автопроизводитель за последние 50—70 лет, который с нуля вырос до производства 500 тыс. автомобилей в год, причем электромобилей! Tesla известна своей линейкой машин: от спорткупе Roadster до кроссовера Model Y, которые очень хорошо продаются. На подходе и супер-пикап Cybertruck. В рамках создания нового рынка, компания также создала и расширяет сеть станций зарядки электромобилей SuperCharger. Кроме этого, Tesla занимается генерацией и хранением электроэнергии, продает солнечные батареи, панели и крыши для домов, сделанные из стеклянной черепицы.
С момента основания в 2003 году, Tesla последовательно развивается и является на данный момент единственной компанией Маска, акции которой можно купить моментально, были бы деньги и брокерский счет.
Для интересующихся — стикер Tesla на бирже NASDAQ. Компания вышла на биржу в 2010 году, объемы торгов по акциям высоки, как и волатильность. Рынок верит в этого эмитента, несмотря на то, что компания только в 2020 году вышла в чистую прибыль в размере 721 млн долларов. Годом ранее, убыток составлял 775 млн долларов. В декабре 2020 года акции компании были включены в индекс S&P 500.
Это позволило котировкам Тесла вырасти со 171 доллара за акцию в феврале 2020 года до 800 долларов в феврале 2021 года. Продажи автомобилей растут, строятся новые заводы в Техасе и Германии. К тому же, к концу 2020 года компания накопила денежную подушку в размере 14,5 млрд долларов, которая полностью покрывает долги компании (13,7 млрд долларов). В производстве электромобилей Tesla стремится стать полностью вертикально интегрированной компанией, обеспечивая себя всем — от литиевой руды для батарей, до запчастей и заводов, на которых производятся сами машины. Для удешевления батареи (самой дорогой части электромобиля) был запущен опытный участок по производству своих аккумуляторов. В плюс играет и успех Маска в космическом бизнесе.
Остается внимательно следить за квартальными отчетами компании, так как в силу большой волатильности котировок, лучшей стратегией являются краткосрочные инвестиции. Параллельно — анализировать изменения макроситуации и отслеживать реализацию планов.
Эра Маска, часть III: Star Link
Есть еще одна компания Маска, являющаяся частью SpaceX, в которую возможно будет вложиться через какое-то время. Star Link — мегапроект по созданию системы околоземных спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету по всей планете, работа над которым началась в 2015 году.
Капиталовложения в проект оцениваются в 10 млрд долларов, конечной целью является вывод на орбиту 12 тысяч спутников к середине 2020-х годов. На данный момент количество выведенных спутников перевалило за 1 тысячу. Для минимального покрытия необходимо 360 штук. В 2020 году SpaceX отчиталась о 10 тысячах пользователей услугами Star Link и цифры растут.
Неудивительно, что в том же 2020 году были озвучены планы по выделению проекта в отдельную компанию и размещении акций на бирже. Необходимые средства для развития проекта можно с легкостью привлечь на фондовом рынке. Сам Маск отметил, что как только будет хорошо прогнозируемый денежный поток — компания сразу выйдет на биржу.
На мой взгляд, это будет очень успешное IPO и частным инвесторам стоит внимательно следить за новостями.
Эра Маска, часть IV: Solar City
Этот проект по производству солнечных панелей для выработки электроэнергии малознаком российской публике, но тоже является лидирующим в своей индустрии. Возможно, ему не хватает публичности космоса и электромобилей, но вопрос развития альтернативной энергетики является насущным, и здесь Маск создал такую компанию. Забегая вперед, скажу, что сейчас эта компания является дивизионом по солнечной энергетике Tesla, которая купила ее в 2016 году.
Solar City была создана в 2006 году родственниками Маска, которые привлекли его в качестве главы компании и инвестора. Компания быстро нарастила обороты, став номером два на рынке США и является одним из ведущих поставщиков готовых решений для домохозяйств и предприятий в мире. В 2012 году было осуществлено первичное размещение акций на бирже, успешное. Но публичной она была несколько лет — в 2016 году ее приобрела Тесла, а сама Solar City ушла с биржи NASDAQ. Так что для инвестиций в компанию сегодня нужно вкладывать в Теслу.
В целом, по прогнозу Маска, к 2040 году солнечная энергетика будет давать до 40% всей электроэнергии в мире. Тесла планирует наладить так называемое «безотходное» производство — использовать износившиеся автомобильные аккумуляторы на электростанциях. Износившаяся даже на 30% батарея уже не может быть использована в электромобилях, но вполне может прослужить еще много лет на электростанции.
Эра Маска, часть V: Neuralink и The Boring Company
В 2016 году Маск создал компанию Neuralink, которая занимается разработкой и производством имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. Задача интегрировать человеческий мозг с искусственным интеллектом.
После трех лет работы, в 2019 году компания презентовала первые результаты — робота-нейрохирурга, нейтроинтерфейс и чип для считывания мозговых импульсов. Их практическое применение — помощь парализованным, глухим, слепым людям, которые смогут передавать сигналы компьютеру силой мысли и даже общаться.
В том же 2016 году родилась еще одна компания — The Boring Company («Скучная компания»). Маск застрял в пробке и написал в «Твиттере»: «Пробки сводят меня с ума. Я собираюсь построить бурильную машину для тоннелей и просто начать копать». Это оказалось не шуткой.
Будучи изначально подразделением SpaceX, компания вскоре была выделена в отдельную. В 2017 году была вырыта тестовая траншея на территории штаб-квартиры SpaceX, а в конце 2018-го The Boring Company открыла испытательный тоннель в Лос-Анджелесе, где перемещается Tesla Model X со специальными выдвижными колесами. Из последних новостей компании — прокладка тоннелей для коммерческого транспорта — скоростной подземной системы перевозки людей на территории выставочного комплекса в Лас-Вегасе.
Обе компании пока еще являются частными и планы по выходу на биржу не озвучивались. Были проведены два раунда по привлечению инвестиций на 158 млн. долларов для Neuralink и на 233 миллиона долларов для The Boring Company. Поэтому сейчас у частного инвестора нет возможности вложиться в эти компании. Но, зная импульсивность владельца, планы могут резко измениться. Стоит внимательно следить за новостями по развитию этих компаний в будущем.
Выводы
Безусловно, Илон Маск пишет историю в данный момент и является примером человека, который, поставив задачи, — идет к их осуществлению. В истории всех описанных выше компаний были сложные времена, когда только упорство и несгибаемый характер Маска оставляли их на плаву. Тем дороже и трофей для него. Воистину можно назвать его титаном и уникальным человеком.
По мнению Питера Тиля (основателя Pay Pal и одного из первых инвесторов SpaceX) Илон Маск — очень умный, харизматичный, потрясающе увлеченный человек, что само по себе является крайне редкой комбинацией, так как обычно люди, обладающие хотя бы одной из этих черт, лишены двух остальных.
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