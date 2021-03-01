В Казани отложили старт процесса по делу об аферах в БТИ и Росреестре на 47 млн рублей

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Приволжском райсуде Казани так и не приступили к оглашению обвинения по делу о фальсификациях и аферах с отчуждением 13 муниципальных участков и квартир в Казани. Среди восьмерки подсудимых — бывшая замглавы управления Росреестра по Татарстану Ада Зайдуллина, вину она не признает. На прошлом заседании суд освободил ее от домашнего ареста, передает журналист «Реального времени».



На заседании адвокат Зайдуллиной Игорь Гатауллин заявил ходатайство о возврате материалов прокурору для соединения его с делом Виталия Зотова, полагая, что рассмотрение этих дел по отдельности повлечет нарушение прав его клиентки. Гатауллин напомнил — дело Зотова выделялось в связи с розыском, но недавно он добровольно явился в СК. Ему предъявили обвинение по четырем эпизодам хищений, в том числе совместных с Зайдуллиной.

Ходатайство поддержала бывшая замглавы Росреестра по РТ, а также двое подсудимых ходатайство поддержали, остальные обвиняемые не возражали.

Против выступила гособвинитель, помощник прокурора Надежда Никитина. И председательствующий судья Тимур Зарипов с ней согласился. Отказ в ходатайстве он мотивировал тем, что в настоящее время с Зотовым еще проводятся процессуальные действия. Однако следующее ходатайство — об отложении процесса для приглашения адвоката по назначению подсудимой Ларисе Васильевой — суд поддержал.

Ожидается, что оглашение обвинительного заключения начнется 22 марта.

По версии следствия, начиная с 2012 года группа мошенников в связке с действующими и бывшими сотрудниками БТИ и Росреестра занималась уводом объектов КЗИО исполкома Казани путем подделки правоустанавливающих документов и их вкладки в инвентарные дела с последующей регистрацией.

Из восьмерки подсудимых вину также не признают глава казанского риелторского агентства «Азбука жилья», замдиректора МУП «Центральная коммунальная служба» города Кирова Михаил Мартыненко и бывший замначальника отдела управления Росреестра по РТ Светлана Рахматуллина.

О малоизвестных деталях дела и претензиях в адрес бывшего ВИП-регистратора Татарстана — в материале «Реального времени».