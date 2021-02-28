Башкирская неделя: арест министра ЖКХ, фейк о Рахимове и 1,5 миллиарда на Восточный выезд Уфы

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Арест министра ЖКХ Башкирии и сообщения о взятии под стражу сына первого президента региона стали самыми резонансными новостями уходящей недели в республике. Но если семья Урала Рахимова опровергла информацию, то Борису Беляеву в самом деле предстоит ответить перед судом за ввод в эксплуатацию недостроенных очистных в Кумертау, где он был мэром четыре года назад. В Башкирию скоро может приехать блогер Илья Варламов, по крайней мере, он принял приглашение Радия Хабирова. Уфа получит на достройку Восточного выезда 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Как регион пережил снежный шторм, что вменяют следователи экс-главе «Башхима» и почему вкладчики «Золотого запаса» потерпели неудачу в суде — подробнее в недельном обзоре событий региона по версии «Реального времени».

Арестовали экс-главу «Башхима» Надежду Пинигину



В начале недели была арестована на два месяца бывший гендиректор АО «Башкирская химия» Надежда Пинигина. Чиновница в последнее время работала в Архангельске, где руководила ТГК-2. Сейчас она проходит подозреваемой по делу главы «Архоблэнерго» Валерия Заикина.

Топ-менеджера подозревают в превышении полномочий и сокрытии средств на выплату налогов и сборов. Следствие считает, что действия Пинигиной в 2018—2020 годах привели к дестабилизации АО «Архоблэнерго» с ущербом около 350 млн руб. и с долгом по налогам и страховым взносам свыше 140 млн руб. По версии СК, таким образом подозреваемая планировала монополизировать топливно-энергетический рынок региона.

Надежда Пинигина с 2007 по 2015 год возглавляла АО «Башкирская химия», входила в состав совета директоров «Башхима», «Башкирской содовой компании» и «Березниковского содового завода».

Топ-менеджера подозревают в превышении полномочий и сокрытии средств на выплату налогов и сборов. Фото yarregion.ru

Илья Варламов принял приглашение Радия Хабирова

Во вторник российский блогер Илья Варламов принял приглашение главы Башкортостана приехать в республику. Незадолго до праздничных дней Радий Хабиров написал в Instagram, что на 23 февраля подарит всем главам администраций Башкирии книгу «100 советов мэру», которую написали Илья Варламов и Максим Кац.

«Готов приехать и помочь добрым советом! Буду рад, если свое 450-летие столица Башкирии встретит обновленной, красивой и комфортной для всех, а вовсе не погрязшей в старых представлениях о развитии города.

Здорово, что и главы районов получат нашу книгу. Если они ее изучат и начнут применять хотя бы некоторые инструкции на практике, это будет полезно для всех. Такими темпами скоро во всем Башкортостане, от Нефтекамска до Акъяра и от Октябрьского до Учалов, не останется «историй из-под забора», — отреагировал блогер.

Башкирия во власти шторма: массовые ДТП, пробки на границе и закрытие дорог

Совсем непраздничной выдалась погода в регионе в День защитника Отечества. В республике разыгралась непогода — одолевали мороз и сильный порывистый ветер до 25 метров в секунду. На дорогах были снежные заносы и ограничение видимости. По этой причине были закрыты участки дорог в районе Сибая, Баймака и Серменево.

На границе республики с Челябинской областью в районе озера Банного образовались огромные пробки, в которых с пяти часов вечера и до полуночи застряли семьи с детьми. После прохождения снегоуборочной техники автомобили смогли продолжить свой путь.

В республике разыгралась непогода — одолевали мороз и сильный порывистый ветер до 25 метров в секунду. Фото bashinform.ru

В ГУ МЧС России по Башкортостану развернули оперативный штаб под руководством первого замначальника Эдуарда Идрисова. Обстановку в регионе мониторили оперативные группы трех пожарно-спасательных отрядов МЧС России, работали 18 стационарных пунктов обогрева, еще один, мобильный, вместимостью 20 человек, выезжал по мере необходимости.

Дороги расчищали 48 человек и 48 единиц техники. Движение было ограничено силами ГИБДД. Но это не помогло избежать крупных ДТП.

Так, в Аургазинском районе на трассе Уфа — Оренбург в условиях метели, сильного бокового ветра и слабой видимости произошло массовое ДТП с участием 39 машин. В результате пострадали 10 человек, среди которых дети 12 и 16 лет. По факту аварии начато разбирательство.

Новости о взятии под стражу сына экс-главы Башкирии — фейк?

В среду появилась информация об аресте разыскиваемого сына бывшего президента Башкортостана Муртазы Рахимова — Урала Рахимова. Мужчина был взят под стражу в Вене по запросу российской стороны, заявил telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Сообщалось, что Рахимову могут предъявить обвинения в заказных убийствах и терроризме. Однако официального подтверждения информации не последовало, несмотря на запросы башкирских СМИ в правоохранительные органы.

В России Урала Рахимова обвиняют в хищении имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере, и отмывании денег, полученных преступным путем (ст. 160 и ст. 174 УК РФ). Его объявили в международный розыск 6 лет назад. Россия уже неоднократно просила Австрию выдать Рахимова.

В России Урала Рахимова обвиняют в хищении имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере, и отмывании денег. Фото bashinform.ru

Впрочем, позднее племянница первого президента Башкирии Рауфа Рахимова опровергла арест Урала Рахимова. По ее утверждению, ряд публикаций заказан против семьи Муртазы Рахимова первыми лицами республики.

У себя на странице в соцсетях Рауфа Рахимова написала, что адвокат Сергей Макаренко заверил ее, что говорил со своим подзащитным по телефону, назвав сообщения об аресте «ерундой». Сама Рахимова с двоюродным братом, видимо, не созванивалась:

«Радий Хабиров, мой вопрос к вам. Подведомственное вам учреждение «Башинформ» постоянно поливает грязью семью первого президента Республики Башкортостан Рахимова Муртазы Губайдулловича. Вы же часто заявляете о своем уважении, признании и благодарности к Муртазе Губайдулловичу. Вся эта грязь со страниц «Башинформа» по вашей указке публикуется? Или вы уже не контролируете подведомственные вам госучреждения?» — обратилась она к руководству региона.

Арестован министр ЖКХ Борис Беляев

В четверг в Башкирии был задержан вице-премьер правительства и министр ЖКХ региона Борис Беляев. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году, где на тот момент он был мэром. Объект так и не был достроен, однако формально его ввели в эксплуатацию.

«Речь идет о предварительном общении вице-премьера — министра ЖКХ РБ со следователями по эпизоду, произошедшему несколько лет назад и связанному с делом другого участника правительства республики», — прокомментировала «Башинформ» задержание Беляева пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова.

Фигурантом дела проходит и министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев, которого также задерживали в рамках данного расследования. Фото: surb.sledcom.ru

По ее словам, уголовное дело связано с превышением должностных полномочий и неэффективными тратами. Фигурантом дела проходит и министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев, которого также задерживали в рамках данного расследования.

В начале февраля в Министерстве строительства и архитектуры Башкирии прошли обыски. У следствия возникли вопросы по строительству очистных в Кумертау. В 2017 году должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» занимал Рамзиль Кучарбаев, ныне глава Минстроя РБ. Он принял недостроенные сооружения, а власти города ввели их в эксплуатацию. 2 февраля суд арестовал Кучарбаева на два месяца по обвинению в злоупотребление должностными полномочиями, в этот же день ему предъявили обвинение.

На следующий день после задержания суд отправил Бориса Беляева под домашний арест до 11 апреля.

Число изнасилований выросло на 188%

Шокирующие показатели преступности по итогам минувшего года в Башкирии озвучили на заседании Курултая. Так, в республике резко возросло количество изнасилований — со 110 до 317 (+188%). По словам главы СКР региона Дениса Чернятьева, причиной послужило возросшее число преступлений в отношении несовершеннолетних. В 2020 году в республике совершили 354 факта насильственных действий сексуального характера, что на 17% выше показателей 2019 года.

«В прошлом году совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД раскрыты два уголовных дела о серийных преступлениях в отношении детей. Оба совершены в Уфе с 2017 по 2020 год. По одному из этих дел дядя совершал насильственные действия в отношении племянницы — 322 факта. По другому — отчим совершал аналогичные преступления по отношению к дочери сожительницы. Выявлено 118 фактов. Преступления совершались длительное время в разных местах и оставались латентными: девочки были запуганы, их так называемые мамы не сообщали в правоохранительные органы», — цитирует Чернятьева «Коммерсант».

Дела направлены в суд, по одному уже вынесли обвинительный приговор. При этом случаи семейного насилия в регионе не сокращаются, отмечают в СКР.

Готовность выезда на конец 2020 года составляла 8,6%. Фото Posthuman2 / skyscrapercity.com

Полтора миллиарда рублей на достройку Восточного выезда в Уфе

На ускорение дорожного строительства регионам России выделено 100 млрд рублей, из них 1,5 млрд получит Башкирия — на достройку Восточного выезде в Уфе. Об этом в конце недели сообщил Минтранс региона.

Новый выезд на трассу М-5 из столицы Башкирии — один из масштабных и технически сложных проектов страны. Его реализуют в рамках концессионного соглашения от 1 июня 2017 года между правительством республики и ООО «Башкирская концессионная компания».

Возведение Восточного выезда обойдется в 33,5 млрд руб., из них 19,99 млрд — средства федерального бюджета, 4,5 млрд — регионального и 9,1 млрд — деньги концессионера. Проектом предусмотрены прокладка автодорожного тоннеля, строительство моста через реку Уфу в створе улицы им. Города Галле, а также дороги от моста до М-5. На объекте трудятся почти тысяча человек и 130 машин спецтехники. Готовность выезда на конец 2020 года составляла 8,6%.



Уголовное дело «Золотого запаса» прекращено

Под конец недели в республике стало известно о прекращении расследования в отношении ООО «Золотой запас». Кировский райсуд Уфы признал незаконным решение о возбуждении резонансного уголовного дела по заявлению вкладчиков инвестиционной платформы, обнаружив процессуальные нарушения. Об этом сообщил на заседании рабочей группы при Курултае Башкирии представитель прокуратуры региона Николай Губанов.

Дело завели осенью по признакам незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 172 УК РФ). Потерпевшими признали более 600 человек. Оказалось, что решение о возбуждении дела оспорила другая часть вкладчиков, пишет «Коммерсант». 10 марта суд рассмотрит апелляцию прокуратуры Башкирии на решение райсуда.

Дело завели осенью по признакам незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Фото: utv.ru

По данным инициативной группы вкладчиков «Золотого запаса», выступивших инициаторами дела, пострадавшими считают себя более 4 тыс. жителей Башкирии — из Уфы, Салавата, Ишимбая, Туймазов, Стерлитамака. Причем большая часть из них — это пожилые люди, бывшие клиенты «Роскомснаббанка». Когда они обращались в банк за продлением или внесением вклада, им предлагали воспользоваться якобы более доходным финансовым инструментом — онлайн-платформой «Золотой запас» с гарантией выплаты от 10% до 16% в год. Клиенты заключали договоры займа с обществами с ограниченной ответственностью «Новация», «Парк-Сити», «Тихая гавань», «Дарс», «Форум», «Центр комплексных решений», «Советник» и «Золотой запас», а при отзыве лицензии «Роскомснаббанка» потеряли около 2 млрд рублей.

«Уфу» пополнил сербский защитник Милетич

В футбольной команде «Уфа» новый защитник — это серб Неманья Милетич, сообщила пресс-служба уфимского клуба. До подписания контракта с башкирским клубом игрок чуть менее полугода — с мая по сентябрь — был без команды, а в начале текущего сезона 12 матчей сыграл за кипрский «Олимпиакос».

Поскольку футболист был в статусе свободного агента, «Уфе» он достался бесплатно. Милетичу 29 лет, с башкирами у него долгосрочный контракт, а в команде он будет играть под 11-м номером.

Поскольку футболист был в статусе свободного агента, «Уфе» он достался бесплатно. Фото vk.com/ufafc

Первый альбом Земфиры после долгого перерыва

Певица Земфира, уроженка Уфы, выпустила свой первый альбом за последние восемь лет. С этой пятницы новый студийный альбом «Бордерлайн» доступен на всех музыкальных платформах.

Перед столь долгим перерывом свой предыдущий диск «Жить в твоей голове» Земфира записала в феврале 2013 года. Певица родом из Уфы, где и начала музыкальную карьеру, а в начале 1998 года переехала из столицы Башкирии в Москву.