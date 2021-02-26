«Уфа» подписала контракт с сербским защитником Милетичем
Сербский защитник Неманья Милетич стал игроком «Уфы», сообщает пресс-служба уфимского клуба.
29-летний игрок подписал долгосрочный контракт и заявлен за команду под 11-м игровым номером. Милетич достался «Уфе» бесплатно, футболист находился в статусе свободного агента.
С мая по сентябрь прошлого года сербский защитник был без клуба. Начало текущего сезона Милетич провел за кипрский «Олимпиакос», в составе которого сыграл 12 матчей.
Напомним, ранее «Уфа» объявила о переходе защитника Олега Дзантиева, ранее выступавшего за «Олимп-Долгопрудный».СпортФутбол Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым