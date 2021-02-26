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«Уфа» подписала контракт с сербским защитником Милетичем

16:33, 26.02.2021
«Уфа» подписала контракт с сербским защитником Милетичем
Фото: olympiakos.com.cy

Сербский защитник Неманья Милетич стал игроком «Уфы», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

29-летний игрок подписал долгосрочный контракт и заявлен за команду под 11-м игровым номером. Милетич достался «Уфе» бесплатно, футболист находился в статусе свободного агента.

Фото: vk.com/ufafc

С мая по сентябрь прошлого года сербский защитник был без клуба. Начало текущего сезона Милетич провел за кипрский «Олимпиакос», в составе которого сыграл 12 матчей.

Напомним, ранее «Уфа» объявила о переходе защитника Олега Дзантиева, ранее выступавшего за «Олимп-Долгопрудный».

СпортФутбол Башкортостан
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