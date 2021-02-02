Министру строительства Башкирии предъявили обвинение
Бывшему начальнику государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», а ныне министру строительства и архитектуры Башкирии Рамзилю Кучарбаеву предъявили обвинение в преступном злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает Следственный комитет по Башкирии.
По версии следствия, в 2017 году Кучарбаев подписал акт завершенного строительства очистных сооружений в Кумертау. При этом он достоверно знал, что на объекте не были проведены пусконаладочные работы, поэтому объект не был подготовлен к эксплуатации. На основании подписанных обвиняемым документов администрация города ввела в эксплуатацию очистные сооружения, при этом до настоящего времени они фактически не пригодны для использования.
Ущерб бюджету республики составил свыше 95 млн рублей. Сейчас обвиняемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что Рамзиль Кучарбаев был задержан сотрудниками Следственного комитета России.
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