Министру строительства Башкирии предъявили обвинение

Фото: Илья Репин

Бывшему начальнику государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», а ныне министру строительства и архитектуры Башкирии Рамзилю Кучарбаеву предъявили обвинение в преступном злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает Следственный комитет по Башкирии.

фото: ГКУ УКС РБ

По версии следствия, в 2017 году Кучарбаев подписал акт завершенного строительства очистных сооружений в Кумертау. При этом он достоверно знал, что на объекте не были проведены пусконаладочные работы, поэтому объект не был подготовлен к эксплуатации. На основании подписанных обвиняемым документов администрация города ввела в эксплуатацию очистные сооружения, при этом до настоящего времени они фактически не пригодны для использования.

Ущерб бюджету республики составил свыше 95 млн рублей. Сейчас обвиняемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Ранее сообщалось, что Рамзиль Кучарбаев был задержан сотрудниками Следственного комитета России.

Ольга Плешкова