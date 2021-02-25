Племянница Муртазы Рахимова опровергла арест Урала Рахимова

Племянница Муртазы Рахимова Рауфа опровергла арест Урала Рахимова. Она заявила, что ряд публикаций намеренно «заказан» против семьи первого президента Башкирии первыми лицами республики.

В Фейсбук Рауфа Рахимова заявила: адвокат Сергей Макаренко заверил ее, что говорил со своим подзащитным по телефону, назвав сообщения о аресте ерундой. При этом сама Рахимова, видимо, с двоюродным братом не созванивалась.

«Радий Хабиров, мой вопрос к вам. Подведомственное вам учреждение Башинформ постоянно поливает грязью семью первого Президента Республики Башкортостан Рахимова Муртазы Губайдулловича. Вы же часто заявляете о своем уважении, признании и благодарности к Муртазе Губайдулловичу. Вся эта грязь со страниц Башинформа по вашей указке публикуется? Или вы уже не контролируете подведомственные вам госучреждения?" — эмоционально отреагировала она.

Ранее сообщалось, что в Вене арестовали сына бывшего президента Башкортостана Муртазы Рахимова Урала Рахимова, находящегося в розыске. Сообщается, что Рахимову могут предъявить обвинения в заказных убийствах и терроризме. Официального подтверждения этой информации нет.



Ольга Плешкова