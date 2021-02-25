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Племянница Муртазы Рахимова опровергла арест Урала Рахимова

08:24, 25.02.2021
Племянница Муртазы Рахимова опровергла арест Урала Рахимова

Племянница Муртазы Рахимова Рауфа опровергла арест Урала Рахимова. Она заявила, что ряд публикаций намеренно «заказан» против семьи первого президента Башкирии первыми лицами республики.

В Фейсбук Рауфа Рахимова заявила: адвокат Сергей Макаренко заверил ее, что говорил со своим подзащитным по телефону, назвав сообщения о аресте ерундой. При этом сама Рахимова, видимо, с двоюродным братом не созванивалась.

«Радий Хабиров, мой вопрос к вам. Подведомственное вам учреждение Башинформ постоянно поливает грязью семью первого Президента Республики Башкортостан Рахимова Муртазы Губайдулловича. Вы же часто заявляете о своем уважении, признании и благодарности к Муртазе Губайдулловичу. Вся эта грязь со страниц Башинформа по вашей указке публикуется? Или вы уже не контролируете подведомственные вам госучреждения?" — эмоционально отреагировала она.

Ранее сообщалось, что в Вене арестовали сына бывшего президента Башкортостана Муртазы Рахимова Урала Рахимова, находящегося в розыске. Сообщается, что Рахимову могут предъявить обвинения в заказных убийствах и терроризме. Официального подтверждения этой информации нет.

Ольга Плешкова
ОбществоВластьПроисшествия Башкортостан
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