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СМИ сообщили об обысках в Минстрое Башкирии

12:22, 01.02.2021

СМИ сообщили об обысках в Министерстве строительства и архитектуры Башкирии. По данным «Коммерсантъ», министр строительства республики Рамзиль Кучарбаев задержан сотрудниками Следственного комитета России.

По данным издания, поводом для следственных мероприятий стали вопросы по поводу строительства очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Тогда Рамзиль Кучарбаев в занимал должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии». Ведомство занималось строительством очистных сооружений.

Ранее сообщалось, что в Казани завершается реконструкция биологических очистных сооружений.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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