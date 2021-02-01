СМИ сообщили об обысках в Минстрое Башкирии
СМИ сообщили об обысках в Министерстве строительства и архитектуры Башкирии. По данным «Коммерсантъ», министр строительства республики Рамзиль Кучарбаев задержан сотрудниками Следственного комитета России.
По данным издания, поводом для следственных мероприятий стали вопросы по поводу строительства очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Тогда Рамзиль Кучарбаев в занимал должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии». Ведомство занималось строительством очистных сооружений.
Ранее сообщалось, что в Казани завершается реконструкция биологических очистных сооружений.
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