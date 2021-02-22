Суд арестовал на 2 месяца экс-гендиректора «Башхима» Надежду Пинигину

Фото: Максим Платонов (архив)

Ломоносовский райсуд Архангельска отправил под арест гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину. Она останется в СИЗО до 17 апреля.

В суде отметили, что дело главы «Архоблэнерго» Валерия Заикина еще на рассмотрении, передает «Интерфакс».

Следком подозревает топ-менеджера в превышении полномочий и сокрытии средств, которые должны были направиться на выплату налогов и сборов. По версии ведомства, действия Пинигиной в 2018—2020 годах привели к дестабилизации АО «Архоблэнерго», сумма ущерба которого составила около 350 млн руб., а задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам — свыше 140 млн рублей.

Следователи считают, что таким образом топ-менеджер собиралась монополизировать топливно-энергетический рынок Архангельской области.

Фото: soda.ru

Напомним, Надежда Пинигина с 2007 года по 2015 год работала генеральным директором АО «Башкирская химия», входила в состав совета директоров «Башхима», «Башкирской содовой компании» и «Березниковского содового завода».