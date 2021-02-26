Министра ЖКХ Башкирии отправили под домашний арест

В Уфе под домашний арест отправили заместителя премьер-министра правительства — министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева. Домашний арест продлится до 11 апреля.

Бориса Беляева задержали накануне. По предварительным данным, его подозревают в превышении должностных полномочий при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году, где на тот момент он был мэром.



Напомним, 1 февраля СМИ сообщили об обысках в Министерстве строительства и архитектуры Башкирии. Поводом для следственных мероприятий стали вопросы строительства очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Тогда Беляев занимал пост мэра и принял недостроенные очистные сооружения в городе. В итоге власти Кумертау ввели объект в эксплуатацию, но он до сих пор не достроен.



Ольга Плешкова