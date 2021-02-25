В Башкирии количество изнасилований выросло на 188%

В Башкирии за 2020 год совершили на 188% больше изнасилований, чем по итогам 2019 года. Так, число преступлений возросло со 110 до 317. Об этом сообщил 25 февраля в четверг руководитель СКР Башкирии Денис Чернятьев на заседании Курултая.



По его словам, резкий рост произошел из-за возросшего числа преступлений в отношении несовершеннолетних. По статистике, за прошлый год совершили 354 факта насильственных действий сексуального характера — это выше показателей 2019 года на 17%.

«В прошлом году совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД раскрыты два уголовных дела о серийных преступлениях в отношении детей. Оба совершены в Уфе с 2017 по 2020 год. По одному из этих дел дядя совершал насильственные действия в отношении племянницы — 322 факта. По другому — отчим совершал аналогичные преступления по отношению к дочери сожительницы. Выявлено 118 фактов. Преступления совершались длительное время в разных местах и оставались латентными: девочки были запуганы, их так называемые мамы не сообщали в правоохранительные органы», — цитирует Чернятьева «Коммерсант». Оба дела направлены в суд, по одному из них вынесли обвинительный приговор.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Случаев семейного насилия в регионе не становится меньше, отмечают в СКР. Одной из причин можно считать то, что именно такие преступления чаще всего остаются незамеченными.

Маргарита Головатенко