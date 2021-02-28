Видео недели: взрыв в Нижнем, женитьба «по-камазовски» и рекорд трейлера Mortal Kombat

Топ видеороликов, по версии «Реального времени»

Вместо квартиры — дом на колесах

Растет число просмотров у видео, где рассказывается о семье из Казани, которая решила сменить уютную квартиру на самодельный дом на колесах. На зиму Шамиль, Лилия, Оливия и кошка Маша на нем уезжают на юг страны, останавливаясь по пути в различных уникальных локациях. Выложенное неделю назад на YouTube видео уже набрало свыше 65 тысяч просмотров.

Женитьба по-камазовски

КАМАЗ выложил в своем аккаунте в TikTok видео о том, как происходит стыковка кабины и шасси будущего грузовика. Как поясняют авторы ролика, этот процесс на заводе называют «женитьба».

Остались без воды



Челнинцы сообщили о коммунальной аварии в Новом городе. Там в арке дома 3/01 прорвало трубу. Очевидец снял на камеру трубу, из которой бьет струя воды, и сообщил, что ситуация началась еще накануне. На этой неделе в Казани произошло как минимум три подобных случая. Трубы лопнули на проспекте Ибрагимова, на улице Аделя Кутуя и на улице Четаева. Из-за такой же аварии и в Чистополе тоже более 30 тысяч человек на несколько часов остались без воды.

Новинка от Netflix



В трендах главного видеохостинга YouTube на этой неделе — официальный тизер от Netflix к фильму Зака Снайдера «Армия мертвецов». В Лас-Вегасе произошло нашествие ходячих мертвецов. В городе почти не осталось живых, что подталкивает главного героя к идее провернуть крупное ограбление. Он собирает команду наемников и отправляется в одно из самых опасных мест на земле в надежде сорвать куш. Премьера планируется 21 мая. За сутки тизер набрал почти 1,8 млн просмотров.

Рекорд недели



А вот трейлер к одному из самых ожидаемых фильмов года — Mortal Kombat — стал самым популярным трейлером без цензуры, собрав за первую неделю более 116 млн просмотров. По подсчетам экспертов, видео побило рекорды «Логана» и «Дэдпула 2».

«Рубин» завершил сборы



В Турции завершились сборы футбольного клуба «Рубин». Напоследок казанцы обыграли казахстанский «Кайрат» со счетом 1:0, сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Для татарстанского клуба это была последняя игра на сборе в Белеке. Казанский клуб провел 9 игр, дважды проиграв. Пять раз казанцы одержали победу.



Суши не будет



26 февраля в Нижнем Новгороде в пристрое к 12-этажному дому, где располагался суши-бар, произошел взрыв. Возник пожар на площади 30 квадратных метров, площадь обрушения составила 200 кв. метров. Пострадали 5 человек: троих госпитализировали, двоим медпомощь оказали на месте происшествия. По предварительной версии следствия, виной всему могла стать утечка газа из газораспределительной системы.

Эпилог легенды электронной музыки



Легендарный электронный дуэт Daft Punk сообщил поклонникам, что прекратил свое существование с помощью 8-минутного видео под названием Epilogue, которое появилось в начале недели на YouTube. За 4 дня ролик посмотрели 22 млн человек во всем мире. Кадры для него взяты из вышедшего в 2006 году фильма Electroma, к ним добавлен экран с надписью «1993—2021». Дуэт Daft Punk образовался около 30 лет назад в Париже. За эти годы музыканты выпустили всего четыре альбома, но стали легендой электронной музыки.

ДТП унесло четыре жизни



23 февраля в Татарстане на третьем километре автодороги Рыбная Слобода — Кутлу-Букаш произошло смертельное ДТП: погибли четыре человека. По предварительным данным, примерно в 11.50 водитель автомобиля «Киа» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой», сообщила пресс-служба МВД России по Татарстану. Видео с места инцидента предоставлено прокуратурой РТ.



Юный экспериментатор



Популярный YouTube-блогер Mamix, известный роликами, где проводит всякого рода эксперименты и испытания, на днях выложил видео «Что, если колесо трактора бесконечно накачивать насосом?». Ролик за сутки вышел в топ-5 трендов YouTube, набрав более 1 млн просмотров.