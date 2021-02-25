Новости происшествий

14:50 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Чистополе восстановили водоснабжение после прорыва трубы

14:07, 25.02.2021
В Чистополе восстановили водоснабжение после прорыва трубы
Фото: МЧС по РТ

В Чистополе в четверг, 25 февраля, удалось полностью восстановить холодное водоснабжение — ночью на улице Карла Маркса прорвало трубу, в результате чего без воды остались более 30 тысяч человек. Об этом сообщает МЧС по Татарстану.

Последствия аварии затронули восемь тысяч частных и 40 многоквартирных домов. Помимо этого, воды лишились 20 социально значимых объектов: семь школ, шесть детских садов, детский дом, детский санаторий. Пять котельных перед отключением были предупреждены, у них есть запасы воды.

В 04.04 водоснабжение восстановили временно, но ремонт еще не был завершен.

Фото: МЧС по РТ
Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также