Бизнес-аккаунт дня: презенты из полимерной смолы от Алины Гайфутдиновой

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 8

Детали интерьера, посуду, чехлы для телефона и многие другие изделия изготавливает из полимерной смолы Алина Гайфутдинова. Поначалу это было хобби, но с поддержкой друзей и знакомых девушка решила завести аккаунт в «Инстаграме» для продажи поделок, и увлечение стало приносить студентке Набережночелнинского филиала КФУ небольшой доход. Свой блог Алина завела недавно, поэтому советы от опытных SMM-специалистов в рамках спецпроекта «Реального времени» будут как нельзя кстати.

Вдохновлять людей и дарить им частичку прекрасного

Алина Гайфутдинова — личность творческая. С самого детства она увлекалась рисованием, занималась пением, танцами, а в школе была активной участницей всевозможных мероприятий, где можно было бы проявить свой творческий потенциал. Впрочем, не стала исключением и студенческая жизнь — сейчас Алина — профорг 2-го курса отделения юридических и социальных работ в вузе, где учится.

Свое свободное время студентка посвящает новому хобби. Как признается Алина, для нее это «это дополнительное развлечение и своего рода анти-стресс, процесс создания красочных вещей помогает расслабиться, снять напряжение».

Прежде чем сделать первое изделие из эпоксидной смолы, девушка долго изучала множество обучающих блогов. А потом мама подарила Алине мастер-класс по обучению у одного из профессионалов Набережных Челнов, и прежде чем приступить к ведению своего профиля, набиралась опыта, одаривая своих друзей красивыми презентами собственноручного изготовления.

Говоря о том, какие надежды Алина связывает со своим блогом она поделилась: «Я очень хочу, чтобы люди находили отдушину в моих работах, в моем блоге. Хочу вдохновлять людей и дарить им частичку прекрасного».

Сегодня анализ бизнес-профиля Алины Гайфутдиновой представляют эксперты креативного SMM-агентства Social Lift, специализация которого — маркетинг в социальных сетях. Клиентами агентства являются федеральные компании различных отраслей экономики: производственные, страховые, федеральные франшизы, Национальная автомобильная премия, финансовые организации и многие другие. Решения по развитию и продвижению аккаунта @smolady­_ предлагают Елена Куликова — директор по сопровождению SMM-проектов и Анна Галушко — креативный директор в Social Lift.

Не забывать о личности автора

Название аккаунта . Понятная и читаемая идея, есть пост-знакомство с объяснением, что также является плюсом.

. Понятная и читаемая идея, есть пост-знакомство с объяснением, что также является плюсом. Имя аккаунта. Индексируется в поиске, поэтому лучше писать так, как люди обычно забивают в поиске, то есть “смола / доски / декор / подарки / “. Также рекомендуем на первом этапе добавить город, в котором вы живете и первые заказы осуществлять именно по этой локации. Затем можно расширяться и работать на всю Россию.

Индексируется в поиске, поэтому лучше писать так, как люди обычно забивают в поиске, то есть “смола / доски / декор / подарки / “. Также рекомендуем на первом этапе добавить город, в котором вы живете и первые заказы осуществлять именно по этой локации. Затем можно расширяться и работать на всю Россию. Аватар. Интересная задумка, но нужен более простой и понятный посыл, должен считываться род деятельности. Аккаунт с таким аватаром может быть у бренда одежды, салона красоты, бренда косметики, аккаунт психолога и пр. Рекомендуем поставить фото изделий или совместить имеющийся лого с картиной в вашем исполнении.

Интересная задумка, но нужен более простой и понятный посыл, должен считываться род деятельности. Аккаунт с таким аватаром может быть у бренда одежды, салона красоты, бренда косметики, аккаунт психолога и пр. Рекомендуем поставить фото изделий или совместить имеющийся лого с картиной в вашем исполнении. БИО. Люди покупают у людей. Для мини-мастерских лучше показывать личность автора, так как интереснее следить за творчеством определенного человека. Это можно прописать в описании аккаунта. Также стоит добавить больше информации про себя, ассортимент, преимущества и обосновать, почему нужно покупать именно у вас.

Люди покупают у людей. Для мини-мастерских лучше показывать личность автора, так как интереснее следить за творчеством определенного человека. Это можно прописать в описании аккаунта. Также стоит добавить больше информации про себя, ассортимент, преимущества и обосновать, почему нужно покупать именно у вас. Если есть уникальный хэштег и личный аккаунт, то можно добавить их, но ссылки должны быть кликабельными, чтобы пользователь смог перейти по ним. Одной из важной составляющей описания — информация о том, как можно заказать изделие — в директ, whatsapp и т.д.

«Почистить» подписки и добавить новые разделы

Ссылка в описании. Каким образом человек может заказать изделие именно у вас? Нет призыва заказать, а самое главное, где вы принимаете заказы. В БИО нужно добавить призыв перейти по ссылке, ссылка при этом может вести на whatsapp или мультиссылку, например, сгенерированную в сервисе taplink.

Каким образом человек может заказать изделие именно у вас? Нет призыва заказать, а самое главное, где вы принимаете заказы. В БИО нужно добавить призыв перейти по ссылке, ссылка при этом может вести на whatsapp или мультиссылку, например, сгенерированную в сервисе taplink. Соотношение кол-ва подписок и подписчиков должно быть не более 10%, сейчас кол-во подписок в 6 раз превышает количество подписчиков. Рекомендуется “почистить» подписки.

Задумайтесь над добавлением кнопки “контакты”. В нее можно поместить номер телефона, если вы готовы принимать заказы этим способом.

Раздел “отметки”. На данный момент их нет. Для потребителей это равносильно, что вы никому не интересны. Первые отметки можно сгенерить самостоятельно: размещать работы в личном профиле, попросить знакомых и друзей отметить изделия в своих аккаунтах и т.д.

Piterest — в помощь

Архивы сторис. Оптимальное количество архивов 5-6. У данного профиля их всего 2. Можно добавить информацию о доставке, разделить по категориям (подстаканники, доски, наборы), отзывы. Также названия архивов можно сократить, оставив “процесс” и “в наличии”. Все видео в сторис должны быть вертикального формата.

Оптимальное количество архивов 5-6. У данного профиля их всего 2. Можно добавить информацию о доставке, разделить по категориям (подстаканники, доски, наборы), отзывы. Также названия архивов можно сократить, оставив “процесс” и “в наличии”. Все видео в сторис должны быть вертикального формата. Не стоит перегружать визуал, использовать большое кол-во “кричащих” элементов. Выберете единую цветовую гамму и старайтесь оформлять все сторис в едином стиле. В этом могут помочь приложения для создания сторис MOJO, Storyluxe, StoryArt, Unfold и пр.

Если есть уникальный хэштег, то его тоже можно добавлять на сторис. Обложки также должны быть оформлены в едином стиле. В этом помогут приложения Canva и готовые обложки на Pinterest.

Хороший визуал повысит продаваемость

У аккаунтов такой тематики продает визуал. Лента должна быть гармоничной, в единой цветовой гамме, без “обрезанных элементов”, как вариант, фотографировать изделия на сочетающихся друг с другом фонах.

Один из самых простых способов формирования гармоничной ленты — предварительное создание общего вида ленты в виде “коллажа” с помощью приложения Mixgram, где можно посмотреть, как будет выглядеть будущая лента.

В текстах кроме цен должна быть интересная для подписчиков информация про изделия. Не стоит употреблять оценочные обороты “замечательные, хорошего качества”, дайте пользователям самим оценить ваши работы.



Можно разнообразить рубрики, добавив больше познавательного и развлекательного контента -советы по уходу за изделиями, рассказать про особенности техники, материалов, безопасность и т.д.

Также обратите внимание на частоту выхода сторис : делайте хотя бы 2-3 сторис в день. Если в контенте присутствуют видео, то можно подключить раздел IGTV.

Примеры визуально правильно оформленных аккаунтов:

Конкурсы для подписчиков и обратная связь

Конкурсы являются одним из наиболее быстрых инструментов поднятия вовлеченности и привлечения подписчиков. При этом, не стоит усложнять механику и просить от людей сделать слишком многого. Выбрана весьма популярная механика: “отметь нескольких друзей”. Но обложка самого поста не соответствует размерам (надписи обрезаются) и общему виду профиля.

Если вы ставите условием “поделиться постом в сторис», то визуал должен быть привлекательным и говорить о направленности вашего аккаунта (можно было разместить фотографии призовых изделий).

Не стоит использовать такое большое количество эмоджи. Не нужно забывать в условиях прописывать, что аккаунты участников должны быть открыты на момент подведения итогов, иначе вы не сможете проверить выполнение всех условий.

Призы. Хорошо, что разыгрываете не один, а несколько призов, но ценность каждого призового места должна быть ощутимой. Скидка 10% не является хорошим мотиватором при такой стоимости изделий. Рекомендуем скидку позиционировать как гарантированный приз каждому участнику. В этом случае конкурс действительно сможет повлиять на ваши продажи.

Отдельное внимание стоит уделить подведению итогов. Даже если вы их публикуете только в сторис, необходимо писать имена победителей в комментариях к посту и напоминаниям. Желательно под конкурс создавать временный архив, где впоследствии будет размещено фото от победителя с выигранным призом и отзыв.

Обратная связь. Есть неотвеченные комментарии. На обычный смайл или комплимент недостаточно ответа “спасибо”. В диалоге нужно пытаться продавать, предлагая пользователям ознакомиться с ассортиментом, и предлагать помочь с выбором.

Продвижение. Для увеличения вовлеченности необходимо использовать комплекс инструментов: таргетированная реклама, размещение у блогеров, запуск конкурсов, качественный контент.