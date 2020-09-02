Скандальный застройщик спортплощадок в Татарстане в шаге от банкротства

Фото: Максим Платонов

Спортподрядчик «Газпрома» и «Роснефти»

Конфликты с субподрядчиком довели скандального застройщика спортплощадок для крупного бизнеса — казанское АО «Спорт Групп» — до начальной процедуры банкротства. На днях Арбитражный суд Татарстана ввел в компании процедуру наблюдения по иску самарского ООО «Искра».

«Спорт Групп» работает на рынке с 2001 года, занимается оборудованием спортплощадок, футбольных полей и хоккейных коробок, лыжных баз. По собственным данным компании, за 19 лет она построила свыше 3,5 тыс. объектов. В числе партнеров на сайте компании указаны как госорганы, так и госкорпорации — например, «Газпром» и «Роснефть». В Казани компания, в частности, приложила руку к обустройству хоккейных коробок на территории «Ак Барс Арены», Центра хоккея на траве и СК «Ак Буре».

В Казани компания, в частности, приложила руку к обустройству хоккейной коробки на территории «Ак Барс Арены». Фото kazansport.com

Компания работает как в Татарстане, так и за ее пределами, и, судя по ее новостям, ведет активную деятельность и сейчас — так в августе «Спорт Групп» отчиталась о поставках искусственного газона в Казань и о строительстве хоккейной коробки в Екатеринбурге.

«Спорт Групп» зарегистрирована в Казани и в равных долях принадлежит двум бизнесменам: Игорю Жукову и Максиму Тамбовскому — генеральному и коммерческому директору компании. 2019 год компания завершила фактически «в ноль», с чистой прибылью в 30 тысяч рублей, годом ранее — 100 тысяч рублей. Однако по сравнению с 2018 годом выручка компании упала вдвое, со 155,2 млн рублей до 75 млн рублей. В последние годы упал и объем госзаказа компании: если до 2018 года компания ежегодно выполняла тендеры на десятки миллионов рублей (в 2017 году — почти на 60 млн рублей), то после этого — лишь пять тендеров на несколько миллионов рублей в год.

В октябре 2018 года в Следственный комитет, МВД и прокуратуру Татарстана было направлено заявление о многочисленных строительных нарушениях при возведении лыжной базы в Тетюшах. Фото tetyushy.ru

«Токсичный» госзаказ

Госзаказ 2017 года и принес компании скандальную известность и неприятности. Речь идет о тендере на строительство 11 модульных лыжных баз в районах Татарстана, за которые компания получила 55,6 млн рублей.

В октябре 2018 года в Следственный комитет, МВД и прокуратуру Татарстана было направлено заявление правозащитника Еркена Сарсембаева и главного тренера сборной Татарстана по биатлону Ильдара Нугманова. Они заявляли о многочисленных строительных нарушениях при возведении лыжной базы в Тетюшах. Якобы полы на базе сделаны из ДСП и пропитались водой, стены обшиты металлом, что, по мнению заявителей, препятствует выходу влаги и может привести к гниению теплоизоляции. Кровля же, по словам Сарсембаева и Нугманова, покрыта профнастилом меньшей толщины, чем указано в техзадании.

Игорь Жуков тогда отмечал, что общественники забили тревогу преждевременно, а к сдаче объекта все недостатки были устранены. Заявление общественников в СКР Жуков называл клеветой и происками конкурентов и даже грозился подать в суд.

В разговоре с «Реальным временем» Сарсембаев рассказал, что прокуратура Татарстана отреагировала на обращение и вынесла представление об устранении нарушений. В итоге компания действительно устранила нарушения — якобы за свой счет.

Как судились «Искра» и «Спорт Групп»

Как ранее писало «Реальное время», «Искра» была субподрядчиком на некоторых из тех самых лыжных баз. После приемки работ компания не раз подавала на «Спорт Групп» в суд, требуя взыскать задолженность по договорам подряда. Фирма «Спорт Групп» подавала встречные иски, указывая, что субподрядчик сдавал работы с опозданием. В итоге суд взыскал с АО «Спорт Групп» примерно 1,1 млн задолженности по трем искам, с «Искры» — 323 тысяч рублей неустоек (суммы по некоторым решениям менялись при оспаривании в апелляционной инстанции).

Как следует из документов суда, «Спорт Групп» исполнять решения суда в полной мере и платить «Искре» не стала, более того, компания сама подала иски к «Искре» на 1,4 млн рублей. В суде по делу о банкротстве «Спорт Групп» просила приостановить процесс до разрешения исков к «Искре», чтобы в случае победы в суде провести взаимозачет требований. Однако суд ждать гипотетической победы казанской компании не стал и постановил ввести в ней процедуру наблюдения.

Суд ждать гипотетической победы казанской компании не стал и постановил ввести процедуру наблюдения. Фото Максима Платонова

Интересно, что с момента начала судебных разбирательств дела у «Искры» пошли под откос: компания накопила долгов по исполнительным производствам и перед ФНС. Сейчас «Искра» и вовсе находится в процессе ликвидации юрлица из-за недостоверных сведений в ЕГРЮЛ. Связаться по указанным номерам с компанией не удалось.

«15 лет еще проработаем!»

Коммерческий директор и совладелец «Спорт Групп» Максим Тамбовский заявил, что «Спорт Групп» после введения наблюдения намерена погасить весь долг. Более того, из его заявления следует, что около половины задолженности уже погашено.

— Да, они («Искра», — прим. ред.) выиграли, ввели наблюдение, процесс идет. Как повлияет на работу компании — никак, как работали, так и работаем. Выплатим задолженность в 600 тысяч, и снимется весь вопрос. Это рабочий процесс, между фирмами идут постоянные суды. В ноябре все снимется, и не о чем будет говорить, как работали, так 15 лет еще проработаем, — заявил Тамбовский.

Александр Артемьев