День в истории: Маяковский в Казани, станция «Мир» на орбите и социальная справедливость в мире

Чем примечательна дата 20 февраля

Фото: Олег Тихонов

20 февраля в мире празднуют, как день социальной справедливости. В этот день на свет появились американский певец, рок-музыкант Курт Кобейн, лидер группы «Нирвана», один из основателей статистической физики и физической кинетики Людвиг Больцман, певица, актриса, модный дизайнер Рианна, российский журналист, телеведущий, киноактёр Александр Гордон, заслуженный архитектор РСФСР, кандидат архитектуры Ахмед Бикчентаев. Подробнее о важных событиях 20 февраля — в обзоре «Реального времени».

Маяковский в Казани и большое новоселье в автограде



20 февраля 1914 года поэт Владимир Маяковский выступил в Казани в здании Дворянского собрания (ныне Ратуша) в рамках всероссийского турне футуристов. Как отмечала казанская пресса, на встречу собралось такое количество студентов, что «яблоку негде было упасть». Они так горячо приветствовали поэта, что полицмейстер шесть раз прерывал выступление.

В этот день в 1974 году с начала строительства КАМАЗа в Набережных Челнах был сдан первый миллион квадратных метров жилья. Новоселье справили 110 тысяч человек.

На свет появился в эту дату в 1911 году Ахмед Бикчентаев (1911–1985), заслуженный архитектор России, автор проектов главного здания КГАСУ и бывшего химфака КФУ.

Фото: Максим Платонов

20 февраля 1955 года также родился депутат Госсовета Татарстана, председатель совета директоров АО «Алексеевскдорстрой» Фоат Валиев.

День рождения справлял в этот день и Борис Мансуров (1754–1814), казанский губернатор в 1805–1814 годах, действительный статский советник.

День рождения университета СПб и станция «Мир» на орбите

20 февраля 1819 года был учреждён Императорский Санкт-Петербургский (ныне государственный) университет. За дату основания вуза приняли 8 (20) февраля 1819 года, указанное на докладе министра духовных дел и народного просвещения князя А. Н. Голицына, озаглавленном «Об учреждении Университета в Санкт-Петербурге».

Фото: kudago.com

В 1986 году в этот день в Советском Союзе вывели на орбиту научную станцию «Мир». Это советско-российская пилотируемая научно-исследовательская орбитальная станция, функционировавшая в околоземном космическом пространстве с 20 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года. Базовый блок был выведен на орбиту ракетой-носителем Протон. «Мир» — первая многомодульная обитаемая орбитальная станция.

Также в эту дату принято отмечать день леденцовых петушков. История возникновения твердых конфет из жженого сахара в России началась в XV веке. Лакомство выступало как средство против кашля (жженый сахар) и являлось единственным на тот момент доступным вариантом сладкого угощения. Обычная форма русского леденца — это петушок, однако в 1489 году использовались формы рыбы, домика и ёлки, поскольку форма петуха была слишком сложна. В стародавней России карамелька была популярна во всех слоях общества.



Фото: 1000.menu

День социальной справедливости и праздник алкоголика

Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice) отмечается ежегодно, начиная с 2009 года. Предпосылкой для возникновения новой даты — 20 февраля — стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995 года, и на которой были провозглашены задачи социального развития современного общества.

Государства-члены Организации Объединенных Наций посвящают день 20 февраля проведению на национальном уровне мероприятий, способствующих укреплению социальной справедливости. По замыслу организаторов, международная дата должна способствовать искоренению нищеты, обеспечению людей полной занятостью и достойной работой, достижению равноправия мужчин и женщин, а также установлению социального благосостояния и социальной справедливости для всех.

Каждый год 20 февраля празднуют и всемирный день алкоголика, который для многих людей стал поводом отдохнуть в компании друзей. Казалось бы, само название праздника уже содержит в себе призыв к распитию алкоголя. Но, на самом деле, все чаще именно этот день многие для себя объявляют днем трезвости. Это и праздник людей, победивших пагубную зависимость.

Национальный день вишневого пирога (National Cherry Pie Day) отмечается в США ежегодно 20 февраля. Считается, что пироги появились в США вместе с первыми английскими поселенцами. Они готовили свои пироги в длинных и узких кастрюлях. Корочка пирогов часто не съедалась и использовалась только для удержания начинки во время выпечки.

Фото: webplus.info

Первый вишневый пирог, как гласит легенда, был изобретен королевой Елизаветой. Кстати, этот пирог был ее любимым, как и пирог Джорджа Вашингтона. Национальный День Вишневого Пирога отмечается в тот же месяц, что и день рождения Вашингтона.