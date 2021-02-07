Башкирская неделя: последствия протестов, споры о слиянии БашГУ и УГАТУ и горящие автобусы НЕФАЗа

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

На уходящей неделе Башкирия, как и вся страна, еще чувствовала остаточные толчки после произошедших протестов. Некоторых активистов арестовали, другим выписали штрафы. Споры продолжились в республиканском Совете по правам человека. С конца января в повестку дня вернулись слухи о возможном объединении БашГУ и УГАТУ. НЕФАЗ считает, что пожары в его автобусах происходят из-за поставщика. В Уфе опять случился пожар на нефтяном предприятии. Главу Минстроя РБ арестовали на 2 месяца, задержали замначальника ОМВД по Уфимскому району Андрея Теплова

Аресты и штрафы после протестов

Кировский райсуд Уфы рассмотрел 25 административных дел о нарушениях в связи с протестами 23 и 31 января. Десять участников получили административные аресты на 10 суток. Еще восемь человек должны выплатить штрафы от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

Шеф-редактору «Эха Москвы в Уфе» Руслану Валиеву, задержанному на протестной акции 23 января, вынесено предупреждение о нарушении масочного режима. Координатору штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой и юристу штаба Федору Телину назначили 10 суток сразу после отбытия пятисуточного ареста.

Уфимские власти решили начать работать и с молодежью: со 2 февраля в школах столицы РБ появился проект «Моя Россия». На уроках обществознания ученикам объясняют, что несогласованные акции протеста — нарушение закона.

Кировский райсуд Уфы рассмотрел 25 административных дел о нарушениях в связи с протестами 23 и 31 января. Фото: urist24ufa.ru

Для тех, кто постарше, тоже нашлась дискуссионная площадка: с ними встретились члены Общественной палаты республики. На этой встрече соосновательница движения «Стоп БашРТС» Диана Демидова посетовала на пропаганду протестов в молодежной среде. Нашлись и непримиримые «протестующие». Не обошлось и без демонстрации крайней степени лояльности. Эту позицию продемонстрировал красноволосый блогер, называющий себя педиатром, Арслан Нигаматьянов.

Будет ли слияние вузов?

Очень кстати в конце января возникли слухи о возможном слиянии госуниверситета и авиационного вуза (прямо как в Казани). Дискуссия о том, правильно ли объединять БашГУ и УГАТУ, отвлекла на себя часть внимания в медиа. Шутка ли, решается судьба двух ведущих вузов Башкирии!

На этой неделе на сайте Change.org появилась петиция против такой инициативы. Не нравится такой сценарий и бывшему проректору БашГУ (1989—2005) профессору Баязиту Галимову. Он убежден, что оба вуза потеряют свою узнаваемость и имидж. Студентов станут принимать меньше, уменьшится и количество специальностей, которые можно будет получить в Уфе.

Дискуссия о том, правильно ли объединять БашГУ (на фото) и УГАТУ, отвлекла на себя часть внимания в медиа. Фото bashedu.ru

Ответственность за горящие автобусы

Похоже, производители выяснили причины пожаров в общественном транспорте Казани и других городов. ПАО «НЕФАЗ» привлекло к спору с перевозчиками московско-чистопольско-немецкого поставщика. Экспертиза показала, что большинство пожаров в автобусах связано с проблемами в «начинке».

Согласно выводам ФБУ «Средне-Волжский региональный центр судебной экспертизы», «технической причиной возгорания автобуса НЕФАЗ <…> явилось тепловое проявление электрического тока вследствие аварийной работы оборудования», а возникновению пожара «способствовало низкое качество сборки» автобуса.



Арест министра и полицейского начальника

Суд на 2 месяца арестовал главу Минстроя РБ Рамзиля Кучарбаева. Задержанного на прошлой неделе чиновника оставили под стражей до 1 апреля. Министру по-прежнему вменяется злоупотребление должностными полномочиями.



Кроме того, в Уфе был задержан замначальника отдела МВД по Уфимскому району Андрей Теплов. Суд также отправил его в СИЗО почти на два месяца. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»).

В Уфе был задержан замначальника отдела МВД по Уфимскому району Андрей Теплов. Фото: скриншот видео

Новый член СПЧ

Радий Хабиров губернаторским указом назначил нового члена Совета по правам человека. В совет вошел адвокат и руководитель реготделения партии «Парнас» юрист Рафик Дусалиев.

Внесенные в указ изменения также позволили входить в общественный орган представителям органов местного самоуправления.

Очередной пожар в промзоне



Новый пожар на уфимском предприятии. Из-за разгерметизации трубопровода диаметром 350 мм огонь объял нефтеперерабатывающий завод. Тушили пожар недолго, но картинка с места происшествия получилась что надо.



Зависнуть на подъеме

Под Белорецком, на ГЛЦ «Мраткино» сломался подъемник. На нем в общей сложности застряли 17 горнолыжников, среди которых был один ребенок. Спасателям пришлось потрудиться, прежде чем они смогли спустить всех туристов на землю.



Запустить новый терминал планируется весной. Фото: glavarb.ru

Новый терминал аэропорта

В Уфе еще в декабре завершили строительство внутреннего терминала в аэропорту. Его посетил глава республики. Запустить новый терминал планируется весной. Общая площадь терминала выросла до 29 тысяч кв. м. Общая стоимость проекта — более 3 млрд рублей. Еще должен быть завершен теплый переход из другого корпуса. Полноценная работа внутреннего терминала начнется в апреле.

Мэрия не разрешила митинг

Администрация Уфы не согласовала митинг, который активисты собирались провести 14 февраля. Казанцам, кстати, согласовали. Городские власти объяснили свой отказ опозданием организаторов. Кроме того, в мэрии напомнили об «антиковидных» ограничениях.

Протокол на директора «Янган-Тау»

В минувший понедельник в селе Янгантау гаишники остановили Toyota Land Cruiser, за рулем которого сидел директор санатория «Янган-Тау» Альфред Акбашев. Было похоже, что чиновник пьян, сообщил ProUfu со ссылкой на источники. Алкотестер показал положительный результат. Однако пройти медосвидетельствование директор санатория отказался.