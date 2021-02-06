Хабиров ввел в состав Совета по правам человека РБ адвоката Рафика Дусалиева

Глава Башкирии Радий Хабиров ввел в состав республиканского Совета по правам человека главу реготделения партии «Парнас» юриста Рафика Дусалиева. Он занял место покойного Алексея Зеликмана.

«Я предложение принял, и это совсем не значит, что я не буду задавать вопросов властям. Я остаюсь на позиции юриста, закона и защиты прав человека и нашей республики», — передает слова Дусалиева «Эхо Москвы в Уфе».

Согласно внесенный «башлыком» изменениям, в Совет могут входить представители органов местного самоуправления.

Алексей Зеликман умер от коронавируса. Он был одним из известнейших адвокатов республики. Например, юрист защищал экс-мэра Уфы Александра Филиппова.