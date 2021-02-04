В Башкирии спасателям пришлось снимать со сломавшегося подъемника ГЛЦ «Мраткино» 17 человек

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В Башкирии спасатели сняли со сломавшейся канатной дороги 17 человек, среди них 16 взрослых и ребенок. Туристы катались на трассах горнолыжного центра «Мраткино».

Сообщение о вышедшем из строя подъемнике поступило в 16.36 (14.36 мск). Длина подъемника — 1 км, перепад высоты от подножья горы до пика — 300 м. Количество кабинок — 91 шт., отмечают в ГУ МЧС по РБ.

Спасательные работы удалось завершить к 18.20 (16.20 мск). За медицинской помощью не обращались. Посетители подъемника размещены в пункте обогрева в административном здании на южном склоне.