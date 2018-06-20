GMC consulting

Общая информация

GMC Consulting успешно работает в направлениях кадрового и управленческого консалтинга 12 лет.

Объединение лучших практик по управлению персоналом на территории Республики Татарстан и Российской Федерации в целом.



Уже второе десятилетие мы внедряем комплексные решения для повышения эффективности бизнеса: развиваем управленческие команды, совершенствуем системы мотивации, ищем лучших кандидатов, помогаем разрабатывать бизнес-стратегии. Крупные компании с многолетней историей и молодые стартапы доверяют нам самое ценное – своих сотрудников.



Мы видим наше предназначение в объединении лучших практик по управлению персоналом на территории Республики Татарстан и Российской Федерации в целом.

Ключевые компетенции GMC Consulting:



Оценка эффективности деятельности персонала Развитие компетенций сотрудников Стратегический консалтинг Рекрутинг. Хедхантинг

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