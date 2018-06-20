GMC consulting
Общая информация
GMC Consulting успешно работает в направлениях кадрового и управленческого консалтинга 12 лет.
Объединение лучших практик по управлению персоналом на территории Республики Татарстан и Российской Федерации в целом.
Уже второе десятилетие мы внедряем комплексные решения для повышения эффективности бизнеса: развиваем управленческие команды, совершенствуем системы мотивации, ищем лучших кандидатов, помогаем разрабатывать бизнес-стратегии. Крупные компании с многолетней историей и молодые стартапы доверяют нам самое ценное – своих сотрудников.
Мы видим наше предназначение в объединении лучших практик по управлению персоналом на территории Республики Татарстан и Российской Федерации в целом.
Ключевые компетенции GMC Consulting:
- Оценка эффективности деятельности персонала
- Развитие компетенций сотрудников
- Стратегический консалтинг
- Рекрутинг. Хедхантинг
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Чернышевского д. 39
- Телефон: +7 (843) 294-17-84
- Email: kazan@gmcconsult.ru
- Сайт: www.gmcconsult.ru
Дата последнего обновления: 20.06.2018