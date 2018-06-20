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GMC consulting

Аудит, консалтинг и юридические услуги
GMC consulting

Общая информация

GMC Consulting успешно работает в направлениях кадрового и управленческого консалтинга 12 лет.

Объединение лучших практик по управлению персоналом на территории Республики Татарстан и Российской Федерации в целом.

Уже второе десятилетие мы внедряем комплексные решения для повышения эффективности бизнеса: развиваем управленческие команды, совершенствуем системы мотивации, ищем лучших кандидатов, помогаем разрабатывать бизнес-стратегии. Крупные компании с многолетней историей и молодые стартапы доверяют нам самое ценное – своих сотрудников.

Мы видим наше предназначение в объединении лучших практик по управлению персоналом на территории Республики Татарстан и Российской Федерации в целом.

Ключевые компетенции GMC Consulting:

  1. Оценка эффективности деятельности персонала
  2. Развитие компетенций сотрудников
  3. Стратегический консалтинг
  4. Рекрутинг. Хедхантинг

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Чернышевского д. 39
  • Телефон: +7 (843) 294-17-84
  • Email: kazan@gmcconsult.ru
  • Сайт: www.gmcconsult.ru

Дата последнего обновления: 20.06.2018

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