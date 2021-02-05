Начальник УМВД по Казани: «Мы подробно изучаем каждое видео о несогласованных акциях»

О снижении числа краж, грабежей и росте количества интернет-преступлений отчитался сегодня перед депутатами Казгордумы начальник УМВД РФ по Казани Александр Мищихин. Он прокомментировал и недавние протестные акции — Мищихин заявил, что полиция тщательно изучает все видео с этих акций в Сети, в том числе и на предмет нарушений со стороны самих полицейских. Кроме того, сегодня депутаты утвердили судьбу участка на правом берегу Казанки и ряд градостроительных изменений.

«Мобильных» мошенников стало больше

В минувшем году полиция Казани обеспечила порядок при проведении свыше 3,5 тысячи массовых мероприятий общегородского, республиканского и федерального масштаба — в том числе таких, как День республики, выборы президента Татарстана и муниципальных депутатов, голосование по поправкам к Конституции. Всего в этих мероприятиях участвовало около 2,5 миллиона граждан, рассказал сегодня депутатам Казгордумы начальник УМВД по Казани Александр Мищихин. Всего к охране общественного порядка было привлечено более 22 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Спикер добавил, что серьезных нарушений правопорядка во время массовых мероприятий зафиксировано не было.

Также начальник УМВД Казани сообщил о росте числа преступлений, совершенных с использованием мобильной связи и интернета. Число таких правонарушений возросло почти на 70% и на 52% соответственно. Жертвами «мобильных аферистов» стали более 6,5 тысячи человек.

— Истекший год сохранил тенденцию к увеличению числа регистрируемых преступлений… также за счет увеличения количества правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, миграции и преступлений экономической направленности, — заявил Мищихин.

В минувшем году полиция Казани обеспечила порядок при проведении свыше 3,5 тысячи массовых мероприятий общегородского, республиканского и федерального масштаба. Фото: Максим Платонов

Спикер подчеркнул, что в большинстве своем преступления этого рода были выявлены сотрудниками полиции в инициативном порядке. В Казани зафиксировано 199 фактов получения/дачи взятки и 21 факт коммерческого подкупа. Сотрудники МВД перекрыли 11 каналов поставки наркотических средств. Из незаконного оборота было изъято более 48 кг запрещенных веществ.

Дети реже идут на преступления

В это же время удалось сократить число разбоев и грабежей, количество угонов транспортных средств, хищений — без учета дистанционных, а также краж из автомашин.

Например, число разбойных нападений уменьшилось с 77 до 59, а грабежей — с 380 до 336. Было зарегистрировано 99 случаев незаконного завладения ТС и 29 краж коробок АМТ.

Мищихин утверждает, что казанские подростки стали реже нарушать закон. Число правонарушений, совершенных несовершеннолетними гражданами, сократилось с 318 до 257.

— Сегодня на профилактическом учете в органах внутренних дел по Казани состоят 790 несовершеннолетних граждан и 1363 неблагополучные семьи, — сообщил спикер.

Нехватка кадров

Отвечая на вопрос о недокомплекте кадров в МВД по Казани, Мищихин пояснил следующее:

— Мы уже в течение полутора-двух лет, наверное, проводим очень серьезную работу по привлечению кандидатов на службу в органы внутренних дел. Нам в этом помогают и мэрия, и исполнительный комитет, и многие средства массовой информации… В принципе, мы неплохо продвинулись. На сегодняшний день некомплект у нас рабочий: 5,1%.

Спикер назвал «практически полностью укомплектованными» подразделения ГИБДД, отделы по делам несовершеннолетних и отделы, отвечающие за экономическую безопасность и противодействие коррупции, штабные подразделения. Самое сложное положение с кадрами наблюдается в ППС, в конвойном батальоне и в отдельном батальоне по массовым мероприятиям.

— В этом направлении работа ведется достаточно активно, — утверждает Мищихин. — Если поддержка будет продолжаться, недокомплект мы минимизируем.

Спикер назвал «практически полностью укомплектованными» подразделения ГИБДД, отделы по делам несовершеннолетних и отделы, отвечающие за экономическую безопасность и противодействие коррупции, штабные подразделения. Фото: Максим Платонов

О протестах

Мищихин прокомментировал действия полиции во время несогласованных акций протеста, прошедших в Казани в январе:

— В первую очередь акция была незаконной. И люди шли туда сознательно. Соответственно, получили правовую оценку со стороны суда в виде административных штрафов — в большинстве своем. Видео, которые размещаются онлайн, мы достаточно тщательно и качественно изучаем.

Глава УМВД по Казани подчеркнул, что ведомство реагирует на все дисциплинарные проступки своих сотрудников, если таковые случаются:

— У нас есть Следственный комитет. И если чьи-то действия явно превышают должностные полномочия, мы все материалы направляем сами. Для получения правовой оценки.

Мищихин напомнил, что со дня последней акции прошло не так много времени:

— Есть сроки, отведенные на рассмотрение. Если будут какие-то обращения, мы обязательно уведомим граждан, были зафиксированы нарушения или нет.

Мищихин прокомментировал действия полиции во время несогласованных акций протеста, прошедших в Казани в январе. Фото: Максим Платонов

Изменения в градостроительном проектировании

Депутаты внесли ряд изменений в нормативы градостроительного проектирования Казани. Например, во внутриквартальной жилой застройке, не выходящей фасадами на площадку общего пользования, теперь нельзя располагать торговые точки и объекты бытового обслуживания. А на территории социальных объектов — при имеющихся в шаговой доступности «карманах» и муниципального паркинга — разрешается не предусматривать парковку.

Еще одно нововведение коснется детских садов. С этого момента можно проводить реконструкцию существующих объектов или сооружать новые постройки на территории действующего учреждения (такие как столовая и спортзал) при сохранении числа воспитанников.

— В целях улучшения эстетики города расширен перечень объектов, на которые установлен запрет на размещение на пересечении улиц общегородского и районного значения, — рассказала главный архитектор города Казани Ильсияр Тухватуллина. — В список, помимо АЗС, вошли автомойки, паркинги, открытые парковки.

Согласно заявлению эксперта, исключение составят объекты, строительство которых предусмотрено ранее утвержденными проектами планировок территории.

Для улучшения эстетики города расширен перечень объектов, на которые установлен запрет на размещение на пересечении улиц общегородского и районного значения, в список, помимо АЗС, вошли автомойки, паркинги, открытые парковки, рассказала Ильсияр Тухватуллина. Фото: kzn.ru

Земля у «Ривьеры»

Отрезок набережной Казанки — по ул. Сибгата Хакима — переведен в зону обслуживания населения. Речь идет о нескольких земельных участках общей площадью в 25,9 га. Земли предназначены для объектов капитального строительства. Застройка будет проводиться в соответствии с Генпланом Казани.

— На этих участках нет объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, — пояснила начальник Управления архитектуры и градостроительства Казани Ирина Дябилкина. — Территории находятся вне границ исторического поселения регионального значения столицы РТ.