Начальник УМВД по Казани: «Мы подробно изучаем каждое видео о несогласованных акциях»
О снижении числа краж, грабежей и росте количества интернет-преступлений отчитался сегодня перед депутатами Казгордумы начальник УМВД РФ по Казани Александр Мищихин. Он прокомментировал и недавние протестные акции — Мищихин заявил, что полиция тщательно изучает все видео с этих акций в Сети, в том числе и на предмет нарушений со стороны самих полицейских. Кроме того, сегодня депутаты утвердили судьбу участка на правом берегу Казанки и ряд градостроительных изменений.
«Мобильных» мошенников стало больше
В минувшем году полиция Казани обеспечила порядок при проведении свыше 3,5 тысячи массовых мероприятий общегородского, республиканского и федерального масштаба — в том числе таких, как День республики, выборы президента Татарстана и муниципальных депутатов, голосование по поправкам к Конституции. Всего в этих мероприятиях участвовало около 2,5 миллиона граждан, рассказал сегодня депутатам Казгордумы начальник УМВД по Казани Александр Мищихин. Всего к охране общественного порядка было привлечено более 22 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Спикер добавил, что серьезных нарушений правопорядка во время массовых мероприятий зафиксировано не было.
Также начальник УМВД Казани сообщил о росте числа преступлений, совершенных с использованием мобильной связи и интернета. Число таких правонарушений возросло почти на 70% и на 52% соответственно. Жертвами «мобильных аферистов» стали более 6,5 тысячи человек.
— Истекший год сохранил тенденцию к увеличению числа регистрируемых преступлений… также за счет увеличения количества правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, миграции и преступлений экономической направленности, — заявил Мищихин.
Спикер подчеркнул, что в большинстве своем преступления этого рода были выявлены сотрудниками полиции в инициативном порядке. В Казани зафиксировано 199 фактов получения/дачи взятки и 21 факт коммерческого подкупа. Сотрудники МВД перекрыли 11 каналов поставки наркотических средств. Из незаконного оборота было изъято более 48 кг запрещенных веществ.
Дети реже идут на преступления
В это же время удалось сократить число разбоев и грабежей, количество угонов транспортных средств, хищений — без учета дистанционных, а также краж из автомашин.
Например, число разбойных нападений уменьшилось с 77 до 59, а грабежей — с 380 до 336. Было зарегистрировано 99 случаев незаконного завладения ТС и 29 краж коробок АМТ.
Мищихин утверждает, что казанские подростки стали реже нарушать закон. Число правонарушений, совершенных несовершеннолетними гражданами, сократилось с 318 до 257.
— Сегодня на профилактическом учете в органах внутренних дел по Казани состоят 790 несовершеннолетних граждан и 1363 неблагополучные семьи, — сообщил спикер.
Нехватка кадров
Отвечая на вопрос о недокомплекте кадров в МВД по Казани, Мищихин пояснил следующее:
— Мы уже в течение полутора-двух лет, наверное, проводим очень серьезную работу по привлечению кандидатов на службу в органы внутренних дел. Нам в этом помогают и мэрия, и исполнительный комитет, и многие средства массовой информации… В принципе, мы неплохо продвинулись. На сегодняшний день некомплект у нас рабочий: 5,1%.
Спикер назвал «практически полностью укомплектованными» подразделения ГИБДД, отделы по делам несовершеннолетних и отделы, отвечающие за экономическую безопасность и противодействие коррупции, штабные подразделения. Самое сложное положение с кадрами наблюдается в ППС, в конвойном батальоне и в отдельном батальоне по массовым мероприятиям.
— В этом направлении работа ведется достаточно активно, — утверждает Мищихин. — Если поддержка будет продолжаться, недокомплект мы минимизируем.
О протестах
Мищихин прокомментировал действия полиции во время несогласованных акций протеста, прошедших в Казани в январе:
— В первую очередь акция была незаконной. И люди шли туда сознательно. Соответственно, получили правовую оценку со стороны суда в виде административных штрафов — в большинстве своем. Видео, которые размещаются онлайн, мы достаточно тщательно и качественно изучаем.
Глава УМВД по Казани подчеркнул, что ведомство реагирует на все дисциплинарные проступки своих сотрудников, если таковые случаются:
— У нас есть Следственный комитет. И если чьи-то действия явно превышают должностные полномочия, мы все материалы направляем сами. Для получения правовой оценки.
Мищихин напомнил, что со дня последней акции прошло не так много времени:
— Есть сроки, отведенные на рассмотрение. Если будут какие-то обращения, мы обязательно уведомим граждан, были зафиксированы нарушения или нет.
Изменения в градостроительном проектировании
Депутаты внесли ряд изменений в нормативы градостроительного проектирования Казани. Например, во внутриквартальной жилой застройке, не выходящей фасадами на площадку общего пользования, теперь нельзя располагать торговые точки и объекты бытового обслуживания. А на территории социальных объектов — при имеющихся в шаговой доступности «карманах» и муниципального паркинга — разрешается не предусматривать парковку.
Еще одно нововведение коснется детских садов. С этого момента можно проводить реконструкцию существующих объектов или сооружать новые постройки на территории действующего учреждения (такие как столовая и спортзал) при сохранении числа воспитанников.
— В целях улучшения эстетики города расширен перечень объектов, на которые установлен запрет на размещение на пересечении улиц общегородского и районного значения, — рассказала главный архитектор города Казани Ильсияр Тухватуллина. — В список, помимо АЗС, вошли автомойки, паркинги, открытые парковки.
Согласно заявлению эксперта, исключение составят объекты, строительство которых предусмотрено ранее утвержденными проектами планировок территории.
Земля у «Ривьеры»
Отрезок набережной Казанки — по ул. Сибгата Хакима — переведен в зону обслуживания населения. Речь идет о нескольких земельных участках общей площадью в 25,9 га. Земли предназначены для объектов капитального строительства. Застройка будет проводиться в соответствии с Генпланом Казани.
— На этих участках нет объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, — пояснила начальник Управления архитектуры и градостроительства Казани Ирина Дябилкина. — Территории находятся вне границ исторического поселения регионального значения столицы РТ.
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