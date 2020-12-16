Шайхутдинов Халил Хамитович

Общая информация

Родился 25 февраля 1969 года в д. Большой Шинар Сабинского района ТАССР.

Образование

Окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности «учитель физической культуры».

Трудовая деятельность

1987-1989 гг. — служба в рядах советской армии.

1992-2001 гг. — председатель спорткомитета администрации Тюлячинского района РТ.

2001-2003 гг. — начальник отдела по делам молодежи и спорту Тюлячинского района РТ Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

2003-2005 гг. — заместитель главы администрации по социальным вопросам Тюлячинского района РТ.

2005-2014 гг. — заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму РТ.

2014-28 июля 2018 гг. — первый заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ.

С 28 июля 2018 г. — первый заместитель министра спорта РТ.

Награды и звания

Заслуженный работник физической культуры РТ.

Заслуженный мастер спорта РТ по национальной спортивной борьбе «Көрәш».

Заслуженный работник физической культуры РФ (2019 г.).

Награжден медалями «В память 1000- летия Казани» (2005 г.), ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2014 г.), «За доблестный труд» (2016 г.), благодарственным письмом президента РТ (2005 г.), медалью «За укрепление боевого содружества» (2009 г.), благодарственным письмом кабинета министров РТ (2009 г.), благодарностью кабинета министров РТ (2010 г.), памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2013 г.), медалью «За содействие органам наркоконтроля» (2016 г.), памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» (2016 г.), медалью «Ветеран труда» (2017 г.), благодарность президента РТ (2019 г.).

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