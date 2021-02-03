КМПО закрутит газовые турбины на добыче «Сургутнефтегаза»
КМПО выходит на российский рынок автономной генерации с твердым пилотным контрактом с «Сургутнефтегазом» на 1,54 млрд рублей
«Казанское моторостроительное производственное объединение» и «Сургутнефтегаз» (ХМАО) заключили первый контракт на поставку трех газотурбинных электростанций мощностью почти 18 МВт на базе двигателей НК-16-18СТ. По информации «Реального времени», речь идет о пилотной поставке ГТЭУ «Волга», которая строится с 2019 года, а «Сургутнефтегаз» выступил стартовым заказчиком. Стоимость контракта на поставку трех электростанций составила 1,54 млрд рублей. Ожидается, что первый образец малой генерации ГТЭУ «Волга» оценит президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках промышленной экспозиции на предстоящей коллегии Минпромторга РТ, которая пройдет в конце февраля на территории казанского объединения.
Три взаимосвязанных контракта на монтаж ГТЭУ «Волга»
В второй половине января АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» заключило с ПАО «Сургутнефтегаз» контракт на поставку трех газотурбинных двигателей НК-16-18СТ. Согласно ему, казанское объединение должно их изготовить и отгрузить в течение 150 дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет КМПО. Стоимость контракта составила 405 млн рублей.
Спустя почти 10 дней стороны заключили еще две сделки. Первая — на оказание шеф-монтажных услуг по техническому руководству и надзору (контролю) за соблюдением заказчиком технических требований и специальных условий при производстве работ по монтажу энергоблоков. Эти работы должны пройти с 5 до 30 июня этого года. Стоимость работ по контракту составила 18 млн рублей. Вторая связанная с нею сделка — заключение контракта на выполнение пусконаладочных работ (вхолостую) энергоблоков. КМПО должно провести пусконаладочные работы с 1 июля по 7 сентября этого года. Стоимость работ по контракту составила 24 млн рублей. Таким образом, КМПО должно запустить энергоблоки по заказу «Сургутнефтегаза» к началу осени этого года.
Подписанты трех взаимосвязанных контрактов не разглашают суть энергетического проекта, ссылаясь на конфиденциальность. «На Ваш запрос по контракту на поставку трех двигателей НК-16-18СТ для ПАО «Сургутнефтегаз» сообщаем: по условиям контракта информация о сделке носит конфиденциальный характер», — сообщила пресс-служба КМПО. «Аспекты работы с контрагентами мы комментировать не станем», — ответили в пресс-службе «Сургутнефтегаза».
Большой майский договор с «Сургутнефтегазом»
Между тем еще в мае 2020 года КМПО и «Сургутнефтегаз» подписали долгосрочный контракт на поставку трех энергоблоков (ГТЭУ) и ЗИП для ГТЭС, следует из материалов, опубликованных на сервере раскрытия информации «Интерфакс». Согласно сообщению, стоимость трех ГТЭУ составила 1,54 млрд рублей. Срок исполнения обязательств по сделке — май 2021 года.
Как уже рассказывало «Реальное время», еще полтора года назад была достигнута договоренность об опытной эксплуатации первых энергоблоков «Волга» в составе газотурбинной электростанции на месторождениях «Сургутнефтегаза» мощностью 18 МВт. Точное место дислокации будущей электростанции с комбинированной выработкой электричества и тепла пока не называется.
По его словам, спрос на автономные объекты генерации высок у нефтяных компаний по двум причинам. Во-первых, они работают в удаленной местности, где нет централизованного электроснабжения. Во-вторых, ГТЭУ работают на попутном нефтяном газе, вырабатывая электроэнергию для нефтедобычи. По его словам, в настоящее время на объектах нефтедобычи эксплуатируются более сотни энергоагрегатов мощностью от 4 до 25 МВт, использующих в качестве топлива попутный нефтяной газ.
Нажать на пуск
«Казанское моторостроительное производственное объединение» объявило о готовности строительства газотурбинной энергетической установки (ГТЭУ) еще в августе 2019 года. Директор по экономике и финансам АО «КМПО» Виктор Хиневич рассказывал «Реальному времени», что с запуском первой ГТЭУ «Волга» КМПО начнет реализовывать давно анонсированный проект по выходу на рынок малой генерации.
ГТЭУ «Волга» работает на двигателе НК-16-18СТ, имеет электрическую мощность 17,3 МВт и тепловую производительность 32,59 Гкал/час. В электроэнергетике принято считать, что электростанции мощностью до 25 МВт относятся к малой распределенной генерации. Уже тогда КМПО рассматривало в качестве первого эксплуатанта энергетического оборудования ПАО «Сургутнефтегаз».
Ожидается, что первый образец малой генерации ГТЭУ «Волга» оценит президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках промышленной экспозиции на предстоящей коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана, которая пройдет в конце февраля на территории казанского объединения, сообщили в Минпромторге РТ.
Российских поставщиков почти нет
— Сегодня российских производителей газовых турбин мощностью до 30 МВт практически нет, — отметили в пресс-службе АО «ОДК-Авиадвигатель» (крупнейший производитель газовых турбин в России для ТЭК).
По словам заместителя генерального конструктора — главного конструктора энергетических ГТУ и объектов их применения АО «ОДК-Авиадвигатель» Даниила Сулимова, ГТУ в небольших объемах производят в Уфе, Рыбинске, Самаре. На объектах эксплуатации до сих пор работают турбины украинского производства. Но их ресурс практически исчерпан.
Изначально заказчиком энергетического оборудования был «Газпром», отметил Даниил Сулимов. По его словам, «Газпром» увидел возможность широкого применения пермских энергетических газотурбинных установок и электростанций. Особое значение газовые турбины получили у нефтяников, работающих в регионах, где нет централизованного энергоснабжения, но есть избыток попутного нефтяного газа: «Согласитесь, гораздо проще монетизировать попутный нефтяной газ, чем тратить энергию и ресурсы».
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