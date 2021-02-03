КМПО закрутит газовые турбины на добыче «Сургутнефтегаза»

КМПО выходит на российский рынок автономной генерации с твердым пилотным контрактом с «Сургутнефтегазом» на 1,54 млрд рублей

«Казанское моторостроительное производственное объединение» и «Сургутнефтегаз» (ХМАО) заключили первый контракт на поставку трех газотурбинных электростанций мощностью почти 18 МВт на базе двигателей НК-16-18СТ. По информации «Реального времени», речь идет о пилотной поставке ГТЭУ «Волга», которая строится с 2019 года, а «Сургутнефтегаз» выступил стартовым заказчиком. Стоимость контракта на поставку трех электростанций составила 1,54 млрд рублей. Ожидается, что первый образец малой генерации ГТЭУ «Волга» оценит президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках промышленной экспозиции на предстоящей коллегии Минпромторга РТ, которая пройдет в конце февраля на территории казанского объединения.

Три взаимосвязанных контракта на монтаж ГТЭУ «Волга»

В второй половине января АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» заключило с ПАО «Сургутнефтегаз» контракт на поставку трех газотурбинных двигателей НК-16-18СТ. Согласно ему, казанское объединение должно их изготовить и отгрузить в течение 150 дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет КМПО. Стоимость контракта составила 405 млн рублей.

Спустя почти 10 дней стороны заключили еще две сделки. Первая — на оказание шеф-монтажных услуг по техническому руководству и надзору (контролю) за соблюдением заказчиком технических требований и специальных условий при производстве работ по монтажу энергоблоков. Эти работы должны пройти с 5 до 30 июня этого года. Стоимость работ по контракту составила 18 млн рублей. Вторая связанная с нею сделка — заключение контракта на выполнение пусконаладочных работ (вхолостую) энергоблоков. КМПО должно провести пусконаладочные работы с 1 июля по 7 сентября этого года. Стоимость работ по контракту составила 24 млн рублей. Таким образом, КМПО должно запустить энергоблоки по заказу «Сургутнефтегаза» к началу осени этого года.

Подписанты трех взаимосвязанных контрактов не разглашают суть энергетического проекта, ссылаясь на конфиденциальность. «На Ваш запрос по контракту на поставку трех двигателей НК-16-18СТ для ПАО «Сургутнефтегаз» сообщаем: по условиям контракта информация о сделке носит конфиденциальный характер», — сообщила пресс-служба КМПО. «Аспекты работы с контрагентами мы комментировать не станем», — ответили в пресс-службе «Сургутнефтегаза».

Спрос на автономные объекты генерации высок у нефтяных компаний по двум причинам. Во-первых, они работают в удаленной местности. Во-вторых, ГТЭУ работают на попутном нефтяном газе, вырабатывая электроэнергию для нефтедобычи. Фото: ugra-news.ru

Большой майский договор с «Сургутнефтегазом»

Между тем еще в мае 2020 года КМПО и «Сургутнефтегаз» подписали долгосрочный контракт на поставку трех энергоблоков (ГТЭУ) и ЗИП для ГТЭС, следует из материалов, опубликованных на сервере раскрытия информации «Интерфакс». Согласно сообщению, стоимость трех ГТЭУ составила 1,54 млрд рублей. Срок исполнения обязательств по сделке — май 2021 года.



Как уже рассказывало «Реальное время», еще полтора года назад была достигнута договоренность об опытной эксплуатации первых энергоблоков «Волга» в составе газотурбинной электростанции на месторождениях «Сургутнефтегаза» мощностью 18 МВт. Точное место дислокации будущей электростанции с комбинированной выработкой электричества и тепла пока не называется.

— Если речь идет о поставке трех газотурбинных двигателей НК-16-18-СТ, то КМПО будет ставить три электростанции средней мощности. Они комплектуются по принципу один двигатель на станцию, — объяснил начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» Дмитрий Кумановский.

По его словам, спрос на автономные объекты генерации высок у нефтяных компаний по двум причинам. Во-первых, они работают в удаленной местности, где нет централизованного электроснабжения. Во-вторых, ГТЭУ работают на попутном нефтяном газе, вырабатывая электроэнергию для нефтедобычи. По его словам, в настоящее время на объектах нефтедобычи эксплуатируются более сотни энергоагрегатов мощностью от 4 до 25 МВт, использующих в качестве топлива попутный нефтяной газ.



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«Казанское моторостроительное производственное объединение» объявило о готовности строительства газотурбинной энергетической установки (ГТЭУ) еще в августе 2019 года. Директор по экономике и финансам АО «КМПО» Виктор Хиневич рассказывал «Реальному времени», что с запуском первой ГТЭУ «Волга» КМПО начнет реализовывать давно анонсированный проект по выходу на рынок малой генерации.

ГТЭУ «Волга» работает на двигателе НК-16-18СТ, имеет электрическую мощность 17,3 МВт и тепловую производительность 32,59 Гкал/час. В электроэнергетике принято считать, что электростанции мощностью до 25 МВт относятся к малой распределенной генерации. Уже тогда КМПО рассматривало в качестве первого эксплуатанта энергетического оборудования ПАО «Сургутнефтегаз».



«Казанское моторостроительное производственное объединение» объявило о готовности строительства газотурбинной энергетической установки (ГТЭУ) еще в августе 2019 года. Фото: realnoevremya.ru

Ожидается, что первый образец малой генерации ГТЭУ «Волга» оценит президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках промышленной экспозиции на предстоящей коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана, которая пройдет в конце февраля на территории казанского объединения, сообщили в Минпромторге РТ.

Российских поставщиков почти нет

— Сегодня российских производителей газовых турбин мощностью до 30 МВт практически нет, — отметили в пресс-службе АО «ОДК-Авиадвигатель» (крупнейший производитель газовых турбин в России для ТЭК).



По словам заместителя генерального конструктора — главного конструктора энергетических ГТУ и объектов их применения АО «ОДК-Авиадвигатель» Даниила Сулимова, ГТУ в небольших объемах производят в Уфе, Рыбинске, Самаре. На объектах эксплуатации до сих пор работают турбины украинского производства. Но их ресурс практически исчерпан.



— На российском рынке мы (АО «ОДК-Авиадвигатель») в основном конкурируем с западниками (General Electric, Hitachi, Rolls-Royce, Siemens, Solar и др.) и условными западниками (отечественными производителями турбин, основные детали которых ввозят из-за границы). По количеству поставленных электростанций мы занимаем около 30 процентов отечественного рынка, а по установленной мощности — около 20 процентов, — рассказал Сулимов. — К сожалению, мы не можем конкурировать с производителями оборудования для классической энергетики, которая стремится использовать более мощные турбины — от 150 до 400 МВт. А если сравнить оборудование разработки «Авиадвигателя» с западными аналогами, то при прочих равных позициях главное преимущество — это более дешевый и доступный сервис, возможность более быстрого реагирования на проблемы, возникающие у заказчика.

Изначально заказчиком энергетического оборудования был «Газпром», отметил Даниил Сулимов. По его словам, «Газпром» увидел возможность широкого применения пермских энергетических газотурбинных установок и электростанций. Особое значение газовые турбины получили у нефтяников, работающих в регионах, где нет централизованного энергоснабжения, но есть избыток попутного нефтяного газа: «Согласитесь, гораздо проще монетизировать попутный нефтяной газ, чем тратить энергию и ресурсы».

