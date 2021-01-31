«Супруга большого человека всегда будет в первую очередь супругой большого человека»

Как сделать, чтобы тебя не представляли как чью-то жену

Челнинка Айгуль Михневич, которая вышла замуж за Ивана Михневича, белорусского бизнесмена, сооснователя компании, выпускающей культовую игру World of Tanks, несколько месяцев рассказывала нам о жизни на Кипре. В сегодняшней колонке она вспоминает свои школьные годы, благодарит учителей, обещает рассказать о своем загадочном интеллектуальном клубе на Кипре... А все это — затем, чтобы доказать: она — не безликая «супруга Ивана», а всесторонне развитая личность, которой есть что рассказать миру.

«Ну почему тебя представляют в первую очередь как супругу Ивана?»

Год назад я была в Петербурге со своей самой близкой подругой. В первый же вечер мы попали на вечеринку в честь дня рождения прекрасной актрисы Евгении Игумновой. Собралась интересная компания творческих людей: актеры, музыканты, писатели... Нас пригласила Галина Цапник — супруга актера Яна Цапника. Я дружу с этой чудесной парой уже много лет.

Галя подвела меня к бывшему гитаристу группы «Сплин» — Стасу Березовскому.

— Это Айгуль, супруга создателя…

Она произнесла название фирмы, сооснователем которой был мой муж. Но товарищ — не игрок. Он не расслышал и не разобрал названия компании, оно ему ни о чем не говорило.

— Все ясно! Супруга Создателя! — сказал он весело.

Моя подруга немного обиделась, а потом высказалась наедине:

— Айгуль, ну почему тебя представляют в первую очередь как супругу Ивана? Ты же сама по себе интересная личность и тебе есть что показать миру!

— Это нормально, дорогая. Супруга большого человека всегда будет в первую очередь супругой большого человека, а уж потом все остальное. Галя — супруга Яна Цапника, Айгуль — супруга Ивана Михневича. Такова жизнь!

С актером Яном Цапником

Недостижимый идеал

Думаю, пора рассказать нашим читателям о том, чем занимается супруга Ивана Михневича на Кипре. Сейчас я — президент международного интеллектуального клуба. Он называется «Светский клуб». Это просветительский клуб для людей, заинтересованных в самообразовании и желающих нести свет знаний окружающим. Я стараюсь сделать его максимально доступным для всех вне зависимости от финансового и социального статусов и прочих условностей.

Расскажу историю его возникновения. Началось все давным-давно, в далеком детстве, когда я жила в Челнах. Тогда мне очень повезло с лучшей подругой и учителями.

Мы с Катериной жили в одном подъезде на соседних этажах. Подружились, когда нам было по 4 года. Ее мама, Надежда Васильевна, постоянно читала. Вся их маленькая однокомнатная квартира была буквально завалена книгами. В образование девочки вкладывалось много сил и ресурсов — что-то перепадало и мне. Мы вместе шили, вязали, вышивали, рисовали, вырезали. Вместе ходили на кружки, в том числе в театральный. Благо, тогда это было доступно всем. Катя была мне как сестра.

Когда мы подросли, в их доме стали появляться интересные парни. Моя лучшая подруга блистала среди них умом и эрудицией. Я мечтала быть такой же начитанной, как она. И ужасно комплексовала из-за недостатка знаний — это мешало мне общаться с ее друзьями на равных.

Катя училась в одном из лучших лицеев города, а потом с легкостью поступила в КГФЭИ и успешно его закончила. Она была для меня недостижимым идеалом.

Я хотела быть такой же умной и интересной, как она.

Любимые учителя

В моей гимназии было несколько преподавателей, которых я очень любила. Одна из них — Лилия Равилевна — привила мне любовь к чтению. Она с уважением относилась ко всем ученикам. Добрая, справедливая, интеллигентная, достойная... Мы никогда не слышали от нее грубости. Она не позволяла себе унижать нас, как бы плохо мы себя не вели. И за это ей низкий поклон. А еще была учительница истории — Разия Минзакировна. Она же была нашим классным руководителем. Она очень любила свой предмет — и сумела зажечь в нас интерес к нему. Ее лекции я слушала особенно внимательно, забывая обо всем на свете.

Закончив школу, я поступила в челнинский педагогический колледж на факультет иностранных языков.

Одной из ключевых фигур в колледже была Марина Вильевна Николаиди — преподаватель зарубежной литературы. Ее боялись и уважали все. Как красиво она песочила нас за недостаток знаний, лень, неумение строить предложения и безграмотность! Как хорошо она вела лекции и как строго требовала! Из той жизни я сохранила конспекты только по этому предмету. Она потратила на меня очень много сил и энергии. Я изрядно попортила ей нервы — первое время в колледже совсем не хотелось учиться, хотя ее лекции и были безумно интересными. Она заставила меня побегать на пересдачи — и по окончании курса с негодованием подарила мне «тройку» по пятибалльной системе...

Впоследствии в университет я пришла, подкованная знаниями, вбитыми в меня этой прекрасной женщиной. В дипломе о высшем образовании у меня стоит честная отметка «отлично» по «зарубежке» — я все же прочла все книги из списка литературы. И даже еще больше.

Однажды Марина Вильевна дала нам задание написать этюд о весне и вышла из аудитории. Когда она вернулась, мы все по очереди читали вслух свои сочинения. Выслушав меня, она посмотрела удивленно. Моя работа была для нее сюрпризом. Она явно не ожидала от меня такого. Поставила высший балл, одной из немногих в группе. И я поверила в наличие писательского таланта, который старалась развивать еще со школьной скамьи...

И еще с благодарностью хочу упомянуть Галину Евсеевну Полторыхину, которая преподавала курс методики преподавания английского языка. И эту почтенную даму тоже боялись и уважали все студенты.

Когда началась наша практика в школе, она всегда неожиданно появлялась на наших уроках. Обычно это вызывало дрожь в коленях и страх совершить ошибку. Кстати, студенткой я была одной из худших. В конце каждого семестра бегала на пересдачи, вызывая гнев у всех преподавателей, хотя они знали, что я была способной (и ленивой) ученицей.

Только вот работать в школе, к моему удивлению, мне очень понравилось. К каждому уроку готовилась как к празднику. У меня были 6-й и 7-й классы. Я любила детей, и они отвечали взаимностью. И однажды на моем уроке появилась Галина Евсеевна. Наверное, я должна была испугаться. Прозвенел звонок, и я забыла о том, что за задней партой сидит человек, наводящий ужас на всех студентов. Я наслаждалась процессом. Когда все закончилось, уважаемый методист подошла и произнесла слова, которые я запомнила на всю жизнь:

— Айгуль, учитесь вы плохо, но преподаватель вы от Бога.

Да, мне нравится работать с детьми, нравится делиться знаниями. К сожалению, после получения диплома о высшем педагогическом образовании я не пошла работать в школу. И на это были свои причины. Зато создала клуб...

Разиля Кузнецова

«Было ужасно тяжело сидеть в незнакомом городе в четырех стенах»

В моей жизни есть еще одна чудесная женщина, которую очень люблю и уважаю. Разиля Кузнецова — директор одного из молодежных интеллектуальных лагерей республики. Я попала туда в 16 лет по приглашению подруги. Это было нечто невероятное! Тогда я получила большой заряд на всю жизнь.

Интеллектуальные игры, театральные постановки, психологические тренинги, спортивные мероприятия, дискотеки и песни в большом кругу в конце дня… 6 дней пролетели, как 6 месяцев, насыщенно и интересно… А в ходе одной игры меня выставили на сцену как самую эрудированную в команде. И эта мелочь укрепила мой стержень и желание развиваться дальше. Разиля творит чудеса. Это удивительный человек! Она преображает детей, стимулирует развитие лучших качеств и стремление к знаниям.



Переехав в Минск, первое время я искала работу, пыталась как-то зарабатывать. Но на хорошее место устроиться не могла, так как не было высшего образования и разрешения на работу. А когда, наконец, нашла постоянную работу, через полтора месяца Иван попросил меня бросить ее — копейки, что я зарабатывала, погоды в нашем бюджете не делали, а неудобств создавалось много.

Было ужасно тяжело сидеть в четырех стенах в незнакомом городе, без активной деятельности и хороших друзей, то есть без того привычного образа жизни, который я вела в Челнах.

Но в тот период я училась заочно в Елабужском педуниверситете, много читала, знакомилась с минчанами и вскоре обзавелась большим кругом общения. Всегда носила с собой книги, чтобы не терять времени даром. Иван называл меня «мартышкой с книжкой», а в BMW-клубе за мной очень скоро закрепилась репутация читающей девушки, как стало известно совсем недавно.

Читала много, а обсудить прочитанное было почти не с кем…

Как возникла идея создания клуба?

Об этом расскажу в следующей статье.

