«Чем больше будет межрегиональных связей, тем крепче будет наш союз»: завершился форум регионов Беларуси и России

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Витебске завершил свою работу XI Форум регионов Беларуси и России, сообщает пресс-служба раиса. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин подчеркнул, что Татарстан активно участвует в развитии межрегиональных связей в рамках союзного сотрудничества между Россией и Беларусью.



В ходе форума состоялись встречи председателя Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой с руководителями органов государственной власти регионов двух стран. В мероприятии принял участие и Мухаметшин.

— Форум Беларуси и России взял новую высоту и по количеству участников, и по уровню дискуссий, и по достигнутым результатам, межрегиональное сотрудничество — это каркас нашего Союзного государства, и чем больше будет межрегиональных связей, тем крепче будет наш союз, — подчеркнула Валентина Матвиенко, общаясь с руководителями регионов.

Во второй половине дня прошло пленарное заседание форума с участием руководителей органов государственной власти, профильных министерств и ведомств, образовательных и научных учреждений, представителей деловых кругов России и Беларуси. Были подведены итоги и обозначены перспективы межрегионального сотрудничества. С видеоприветствием к участникам пленарного заседания обратились президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.

— Я еще раз убеждаюсь в том, что найден хороший инструмент взаимодействия между регионами наших стран, развития взаимовыгодных экономических и культурных связей. Как сказала Валентина Матвиенко, данный форум направлен, прежде всего, на укрепление отношений регионов, что, в свою очередь, является базой для дальнейшего развития межгосударственного диалога. Татарстан — активный участник этого процесса, вносит свой вклад в развитие региональных связей в рамках российско-белорусского сотрудничества, — отметил Фарид Мухаметшин, общаясь с журналистами на полях форума.

Напомним, вчера состоялись заседания, на которых поднимались вопросы укрепления законодательных основ союза, развития инновационной медицины, АПК, туризма, внедрения инноваций в сфере высшего образования и науки, обеспечения технологической независимости двух государств, сотрудничества в сфере легкой промышленности и другие.