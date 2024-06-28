Камила Валиева продолжит обучение в Московском государственном университете спорта и туризма

Фото: Руслан Ишмухаметов

Известная фигуристка Камила Валиева, окончившая школу, продолжит свое образование в Московском государственном университете спорта и туризма (МГУСиТ), сообщается в телеграм-канале ГБОУ «Самбо-70» Москомспорта.



В пятницу в «Самбо-70» прошла торжественная церемония вручения аттестатов. Представители школы отметили усердие Камилы и выразили уверенность, что она сможет достичь еще больших успехов и новых свершений.

Напомним, Валиевой 18 лет, она является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года. В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку за нарушение антидопинговых правил на 4 года. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Причиной дисквалификации стало употребление запрещенного препарата триметазидина.

Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России с 1-го места на 3-е. Результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года были аннулированы, ее лишили золота чемпионатов Европы и России.