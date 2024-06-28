Новости

21:35 МСК Все новости
Новости раздела

Минюст включил в реестр иноагентов экс-вокалиста группы «Тараканы» и бывшую ведущую телеканала «Россия-1»

21:14, 28.06.2024

Минюст России включил в реестр иностранных агентов двух известных личностей:

  • Дмитрия Спирина, рок-музыканта и экс-вокалиста группы «Тараканы»
  • Фариду Курбангалееву, бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1»

Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Напомним, 21 июня в список иноагентов попали кинорежиссер Роман Качанов, активист Сергей Антонов, юрист Алексей Прянишников, депутаты петербургского ЗакС Владимир Волохонский и Никита Кириллов, а также французский исследователь Лоран Клод Жан-Луи Винатье.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Новости партнеров

Читайте также