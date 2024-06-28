Минюст включил в реестр иноагентов экс-вокалиста группы «Тараканы» и бывшую ведущую телеканала «Россия-1»
Минюст России включил в реестр иностранных агентов двух известных личностей:
- Дмитрия Спирина, рок-музыканта и экс-вокалиста группы «Тараканы»
- Фариду Курбангалееву, бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1»
Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
Напомним, 21 июня в список иноагентов попали кинорежиссер Роман Качанов, активист Сергей Антонов, юрист Алексей Прянишников, депутаты петербургского ЗакС Владимир Волохонский и Никита Кириллов, а также французский исследователь Лоран Клод Жан-Луи Винатье.
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