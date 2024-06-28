Горелкин: замедление работы YouTube выглядит реалистичнее, чем его блокировка

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что полная блокировка видеохостинга YouTube маловероятна. Скорее всего, регулятор сначала замедлит скорость доступа к ресурсу.



Горелкин также отметил, что в случае замедления доступа к YouTube или его блокировки российские ресурсы получат возможность привлечь больше рекламодателей. Это связано с тем, что рекламные интеграции на YouTube станут незаконными.

Депутат подчеркнул, что потенциальный запрет рекламы на заблокированных ресурсах затронет YouTube даже в случае замедления скорости доступа. Таким образом, российским контент-мейкерам следует быть готовыми к возможным изменениям в работе с видеохостингом.

Напомним, ФАС разрабатывает специальные меры антимонопольного регулирования для нетранзакционных платформ (социальные сети, поисковые сервисы, видеохостинги).