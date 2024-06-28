Михаил Лукин назначен шеф-редактором ИД «Коммерсантъ»
Совет директоров издательского дома «Коммерсантъ» принял решение назначить Михаила Лукина главным редактором газеты «Коммерсантъ» и шеф-редактором всего издательского дома с 1 июля 2024 года.
Владимир Желонкин, который занимал должность главреда с 2018-го, сохранит пост генерального директора.
Михаил Лукин более 15 лет работает в «Коммерсанте». В 2013 году ушел из компании, заняв пост директора информационного центра в ТАСС. Затем он перешел в банк ВТБ в департамент по работе со СМИ, а в октябре 2023 года вернулся в «Коммерсантъ» на должность замгендиректора.
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