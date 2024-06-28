Афиша на выходные 29—30 июня: День молодежи, юбилей «Крыльев Советов», «Гырон быдтон»

Куда сходить в Казани и других городах республики 29—30 июня

Фото: Реальное время

В эти выходные, 29—30 июня, татарстанцев ожидают сразу несколько крупных культурных мероприятий, которые они смогут посетить всей семьей. В Казани можно отметить День молодежи и юбилей парка «Крылья Советов», а в Менделеевском районе — праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон». Главные события выходных — в материале «Реального времени».

Мероприятия на свежем воздухе

День молодежи от «Движения первых»

29 июня, 10.00—19.00, экстрим-парк «Урам», 0+

В честь праздника организаторы подготовили на территории парка две зоны активностей: «Медиа и креативные индустрии» и семейную площадку для родителей с детьми разных возрастов. Посетителей ждут мастер-классы, лекции о блогинге и креативном контенте, встречи с блогерами и танцы. Также желающие смогут пообщаться с детским психологом.

Юбилей парка «Крылья Советов»

29 июня, 10.30—22.00, парк «Крылья Советов», 0+

Одному из старейших казанских парков исполняется 85 лет. На излюбленной площадке для народных гуляний в Авиастрое пройдут детский забег с клубом «Мотор», хоровая репетиция, экскурсии от проекта «Казань глазами инженера», квест для детей, соревнования по пинг-понгу и запуску бумажных самолетиков, концерт. Хедлайнером праздника выступит группа «Сова».

Чемпионат России и Всероссийские соревнования по велоспорту-BMX

29—30 июня, экстрим-парк «Урам», 0+

Больше 50 велогонщиков из 50 регионов страны будут соревноваться в олимпийской дисциплине «Парк». На домашней арене выступит действующий чемпион России, участник Олимпийских игр в Токио Ирек Ризаев. Одним из его соперников станет лидер этого года в Кубке России, выносливый и техничный Никита Фоминов, вошедший в Книгу рекордов нашей страны. Он первый в мире, кто сделал трюк с шестью барспинами (поворот руля на 360°).



Кинопоказ под открытым небом

29 июня, 20.30, парк у ДК им. Саид-Галиева, 12+

Первый киносеанс под открытым небом в этом сезоне. В этот вечер покажут фильм о первой любви «Вам и не снилось...». Пронзительная история любви подростков-старшеклассников. Главный герой фильма, ученик выпускного класса Рома, влюбляется в свою одноклассницу Катю, но их отношениям пытается противостоять его мать.



Задание проекта «Парковые герои»



29 июня, 10.00, Горкинско-Ометьевский лес

Горкинско-Ометьевский лес приглашает всех желающих стать волонтерами. Предстоит очистить овраг от мусора, который мешает движению грунтовых вод. Участники, выполнившие задания, получат свои баллы в сервисе «Другое Дело». Это последнее задание в июне, а значит, у вас есть шанс присоединиться к рейтингу и выиграть призы. Встреча состоится возле входа со стороны ул. Братьев Касимовых.

Орнитологическая экскурсия

30 июня, 10.00, озеро Лебяжье, 0+

Четвертая орнитологическая экскурсия. Вместе с бердвотчером Анной Барановой посетители познакомятся с птицами озера Лебяжьего. Узнают, как бережно наблюдать за птицами и какую общественную пользу приносит такое необычное хобби, как бердвотчинг.

Национальные праздники

Праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон»

29 июня, деревня Енабердино, Менделеевский район, 0+

Удмуртский национальный праздник «Гырон быдтон» отметят в эту субботу в Менделеевском районе. В рамках празднования пройдет финал форума «Бигерд», который по традиции собирает удмуртскую молодежь. Также посетителей ожидают выставка удмуртских тканых ковров «Куиськон крезь» — «Мелодия тканого полотна», угощение национальными блюдами, традиционная удмуртская свадьба и различные конкурсы. Центральным зрелищным представлением праздника станет театрализованная постановка «Италмас», в которой будут раскрыты мифы и легенды удмуртского народа. Кульминацией праздника традиционно станет передача символа — деревянной утки.

Этнофестиваль «Архпикник»

29 июня, этнопарк в селе Атабаево, 0+

Третий «Архпикник», на котором организаторы представят восемь новых скульптур, пройдет в селе Атабаево Лаишевского района. На площадке выставят масштабные фигуры из природных материалов в стиле ленд-арт. В этом году к скульпторам из Казани присоединятся мастера из Казахстана, Санкт-Петербурга, Нижнекамска и Набережных Челнов. Также гостей будут ждать мастер-классы, ярмарки, шоу, квесты для детей и пенная вечеринка для взрослых.

Культурная программа



Stand Up в парках

29 июня, Stand Up Club Kazan, 18+

Проект организован совместно со Stand Up Club Kazan. Почти 60 человек оставили заявки на участие в проекте, но прошли отбор не все. Главным критерием стало умение хорошо шутить, писать тексты и ходить на редактуры. С этой задачей справились 22 участника, которые выступят на сцене и попробуют себя в новой роли. Также на концерте будут резиденты Stand Up Club Kazan и кураторы проекта Ильнур Асхадуллин и Никита Никитин.

Dog Fest

30 июня, ТЦ «Мега», 0+

В рамках мероприятия пройдет лекция от первого в России менеджера дог-френдли-среды, куратора проекта «Развитие культуры ответственного отношения к домашним животным» Института развития городов Татарстана Дарьи Раек. В программе фестиваля: конкурсы и призы для хозяев и их четвероногих любимчиков, показательные выступления собак, мастер-классы (как для гостей с питомцами, так и детские), лекторий, экспертные советы от кинологов и грумеров, ветеринарных экспертов, парад пород, конкурс костюмов, интерактивы и розыгрыши от ведущего.