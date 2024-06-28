Рынок ювелирной розницы Казани вырос на 29%

Фото: Дмитрий Резнов

Аналитики Sokolov сообщили «Реальному времени», что рынок ювелирной розницы в Казани вырос в первом квартале 2024 года на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впервые его объем достиг 1,2 млрд рублей.



Казань входит в топ-6 городов по объемам продаж ювелирных изделий со средним чеком выше среднего. Больше покупают только в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Тюмени. В первом квартале средний чек на ювелирные изделия на рынке Казани достиг 8 319 рублей, а по всей Республике Татарстан — 7 253 рублей (рост +25%).

По данным аналитического центра Sokolov, который агрегирует данные «СберАналитики», АКИТ, Росстата и собственные исследования рынка, в 2023 году объем рынка Казани достиг 4,2 млрд рублей (рост 25% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года). В целом рынок ювелирной розницы Татарстана за 2023 год в денежном выражении достиг 7,3 млрд рублей, что на 26% выше показателя прошлого года. Доля рынка Приволжского федерального округа среди всех субъектов в стране составляет 14,1%.

