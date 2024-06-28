Владимир Зеленский заявил о подготовке плана мирного урегулирования конфликта с Россией

Фото: Дмитрий Резнов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрабатывает «всеобъемлющий план» прекращения конфликта между Россией и Украиной. Он выразил надежду на поддержку этого плана со стороны большинства стран мира, сообщил глава государства на пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар, передает РБК.



Зеленский также напомнил, что недавно состоялся мирный саммит в Швейцарии. В настоящее время разрабатываются три подробных плана по вопросам энергетики, продовольственной безопасности и обменам военнопленными.

— И я уверен, что мы решим эти вопросы. По крайней мере, мы подготовим подробный план. Он будет готов в ближайшее время. Мы также проработаем все остальные пункты «формулы мира» и подготовим всеобъемлющий план, который будет представлен на рассмотрение нашим партнерам, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина также наращивает производство беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и артиллерии. Это необходимо для укрепления позиций страны на поле боя, добавил Зеленский.

Напомним, еще до 20 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий мобилизовать заключенных в вооруженные силы страны.