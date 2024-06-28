Бизнесу выделят субсидии на стройку кемпингов, причалов и других объектов в Татарстане

Фото: Дарья Пинегина

В этом году в республике пройдет конкурс на предоставление субсидий в сфере туризма. Об этом сообщил сегодня на брифинге председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. На эти цели в бюджете Татарстана предусмотрено 168 млн рублей.

— В этом году республика объединила все меры поддержки в одну, предоставив регионам право выбора сферы, которую они хотят поддерживать, — рассказал глава Госкомитета. Реальное время / realnoevremya.ru

По словам Иванова, в работе будет два больших направления:

общий блок по туризму;

поддержка и продвижение событийных мероприятий для развития туризма в Татарстане.

Развитие туристической инфраструктуры

Для предпринимателей, претендующих на субсидию, установлены 10 критериев оценки. Предпочтение отдадут тем, кто непосредственно занят в туристической сфере или расположен на туристическом маршруте.

На это направление выделено 105,8 млн рублей, которые могут быть выданы предпринимателям на несколько типов проектов:

строительство кемпингов и кемп-стоянок, включая рекреационные и жилые зоны, оборудование санитарных узлов и мест общего пользования. По словам Иванова, это новое направление, а максимальная сумма субсидий — 3 млн рублей;



субсидии на создание некапитальной причальной инфраструктуры для маломерного флота, таких как катамараны, лодки и т. д., — 2 млн рублей;

приобретение оборудования для туристических объектов и туристических информационных центров. Максимальная сумма субсидий для одного предпринимателя — 2 млн рублей;

создание доступной туристической среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья — 2 млн рублей.

Обязательное условие для предпринимателя — софинансирование с его стороны не менее 50% от размера запрашиваемой субсидии.

— Если предпринимателю нужно 2 млн руб., то минимум 1 млн он должен вложить из собственных средств, — объяснил Иванов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Событийные мероприятия в Татарстане



В рамках этого блока предусмотрено финансирование в размере 62,2 млн рублей на фестивали и праздники. Однако сюда включены мероприятия только трех форматов:

культурно-зрелищные;

спортивные (исключительно на любительском уровне);

гастрономические.

Цель этих мероприятий — стимулирование туристических поездок на территорию Татарстана.

— Вход должен быть обязательно бесплатным, а среди платных могут быть 30% от общего числа объектов на территории. Максимальная сумма субсидии на один такой проект составит 30 млн рублей, минимальный вклад заявителя — 30%. Критерии оценивания аналогичны тем десяти, что были названы ранее, — объяснил Сергей Иванов.

Государственные или муниципальные учреждения поучаствовать в этом не смогут. Разрешение на получение средств будет доступно только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Заявки принимаются в электронном формате, так как всех желающих хотят избавить от бумажной волокиты. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кто успел, того и тапки

Председатель Госкомитета РТ по туризму рассказал о планах создать еще одну субсидию на 2025/26 годы. Он отметил, что субсидия находится в стадии доработки.

Субсидию предоставят на покупку и монтаж модульных некапитальных средств размещения, таких как быстровозводимые гостиницы, отели и т. д. Все эти средства должны быть заводского производства, например контейнерного типа или в виде глэмпинга.

Важно, что все строения должны быть рассчитаны на круглогодичное комфортное и безопасное пребывание туристов, иметь площадь не менее 15 квадратных метров и включать в себя зону душа и туалета. По словам Иванова, это должен быть «комфортный круглогодичный номер со всеми удобствами».

— Если оба проекта получат, например, по 5 баллов, то субсидию получит тот, кто раньше других успеет подать заявление. Это позиция министерства, — подчеркнул председатель Госкомитета.

— По большому счету это комфортный круглогодичный номер со всеми удобствами, — пояснил Иванов. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Предварительная максимальная сумма субсидии на один номер — 1,5 миллиона рублей. Вероятно, эта сумма не изменится к моменту рассмотрения и публикации проекта. Предприниматель должен будет внести не менее 50% стоимости инвестиционного проекта в качестве минимального софинансирования.

Олег Исаков