Суд Москвы на 90 суток приостановил работу «Кухни на районе» из-за массового отравления

Фото: Максим Платонов

Суд принял решение о приостановке работы ООО «Локалкитчен», правообладателя бренда «Кухня на районе», на 90 суток из-за нарушений санитарных норм, сообщает пресс-служба ведомства. Компания оказывала услуги по доставке готовых блюд.



Представитель компании Мария Добронравова признала вину в некоторых правонарушениях, включая то, что производственные помещения не убирались должным образом. Она отметила, что сейчас все нарушения устранены.

Добронравова обратилась к суду с просьбой отказать Роспотребнадзору в требовании приостановить деятельность компании, поскольку, по ее словам, организация фактически уже не осуществляет свою деятельность. Однако суд не удовлетворил просьбу представителя компании и вынес наказание в виде приостановки деятельности «Кухни на районе» на 90 суток по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил).

Напомним, вспышка ботулизма случилась в России в начале прошлой недели. Главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по инфекционным болезням Халит Хаертынов рассказал, что время от употребления в пищу инфицированного продукта до появления симптомов заболевания составляет от 2—3 часов до 4—5 дней.