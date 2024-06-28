«Каждый раз мы просим денег, но вы, как вице-премьер, должны проникнуться»

Рустам Минниханов попросил главу Минпромторга РТ детально проработать повестку TATOILEXPO 2024

Фото: предоставлено пресс-службой Раиса РТ

«Надо больше искать внутренних потребителей полимерных материалов, а не просто так — пришли и поаплодировали», — наставлял раис республики Рустам Минниханов организаторов предстоящего татарстанского нефтехимического форума. TATOILEXPO 2024 пройдет в Казани с 26 по 28 августа, приглашены нефтехимические компании из Белоруссии, Китая, Азербайджана, Узбекистана, сообщил вице-премьер РТ Олег Коробченко. Глава республики попросил его сделать акцент на расширении сфер применения полимерных материалов, а сам заинтересовался комплексом по выпуску пара-арамидных нитей и волокон для бронежилетов и танков стоимостью 10 млрд рублей. Не исключено, что его разместят в ОЭЗ «Алабуга».

«Пока лучше Рафината нет»



Перед заслушиванием научных и инновационных проектов члены совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» (ТНХИ-Х) переизбрали руководство на новый срок. Председателем снова стал Рустам Минниханов, а гендиректором — Рафинат Яруллин.

«Спасибо за доверие», — лаконично поблагодарил раис республики и более охотно прокомментировал назначение гендиректора. «Пока лучше Рафината нет», — объяснил он, почему не видит альтернативы бессменному руководителю. Рафинат Яруллин возглавляет ТНХИ-Х с 1994 года и пользуется большим доверием руководства республики при выборе векторов развития нефтегазохимического комплекса региона.

Генеральным директором снова избрали Рафината Яруллина. предоставлено пресс-службой Раиса РТ

Что готово к форуму?

Участники заседания перешли к обсуждению подготовки проведения татарстанского нефтегазохимического форума 2024 года. В этом году он пройдет с 26 по 28 августа на традиционной выставочной площадке «Казань Экспо», форум приурочен к Году научно-технологического развития. Расходы на его организацию составят 32 млн рублей — эта сумма закреплена в смете.

Оператором форума предлагается сделать Фонд развития промышленности, курируемый Минпромторгом РТ. Это значит, что концепция выставочной экспозиции TATOILEXPO 2024 и содержание деловой повестки определяются командой Марата Бухараева.

В этом году форум пройдет с 26 по 28 августа на традиционной выставочной площадке «Казань Экспо». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, в деловую программу войдут четыре международных и одна Всероссийская конференция по теме «Современные вызовы по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородов». Пять крупнейших компаний проведут день поставщика, также в планах проведение конкурса на лучший экспонат и технологическое решение. По опыту СИБУРа впервые хотят организовать презентации крупных инвестиционных проектов прямо в экспозиции TATOILEXPO 2024. Глава Минпромторга РТ ожидает, что участников будет больше, чем в прошлом году (тогда форум посетили 180 компаний). Татарстан ждет участия компаний из Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, КНР и Ирана.

«Деньги деньгами, но и практическая составляющая должна быть»

Речь зашла о финансовой стороне дела. Вице-премьер РТ посетовал, что выделенных из бюджета 9 млн рублей не хватит на проведение форума, нужна спонсорская помощь. «Вы нужны нам богатыми и сильными, а мы готовы помогать», — обратился он к залу. Порядка 2/3 расходов на проведение форума ложится на плечи ТЭК.

Раис Татарстана предложил ввести в программу тематические секции по внедрению новых полимерных материалов в разных сферах. предоставлено пресс-службой Раиса РТ

— Каждый раз мы просим денег, но вы, как вице-премьер, должны проникнуться [повесткой], — поморщился Рустам Минниханов и дал понять, что необходимо продумывать содержательную часть форума с тем, чтобы бизнес получал отдачу от постоянных вливаний.

Раис Татарстана предложил ввести в программу тематические секции по внедрению новых полимерных материалов в разных сферах. «Огромное количество материалов должно идти в новые сферы: строительство, ЖКХ, дорожное строительство. Обязательно пригласите Ирека Энваровича (министр строительства РФ, — прим. авт.), идет реформа ЖКХ, мы должны показать новые материалы. Другая сфера применения — автокомпоненты. Надо искать внутренних потребителей полимерных материалов, а не просто так — пришли и поаплодировали», — исправлял он на ходу проект программы. Рустам Минниханов поручил отраслевым министрам взять проведение тематических блоков под личную ответственность. «Деньги деньгами, а содержательная часть должна быть практичной и солидной», — заявил он и распорядился подготовить письма в адрес компаний о предоставлении спонсорской помощи.

«Ткацкие станки» для бронежилетов из Тулы

На заседании раис заинтересовался разработкой тульского предприятия «Гипрокомпозит», которое занимается созданием комплекса по производству пара-арамидов. Из этих нитей «ткут» ткань для бронежилетов и защитных покрытий для боевой бронетехники.

— Потребность в этих материалах растет в связи с массовым производством средств бронезащиты для гособоронзаказа, а также для ракетной техники, — рассказал операционный директор компании Дмитрий Варивода.

В настоящее время «Гипрокомпозит» занимается разработкой технической документации, монтажом оборудования, а также собрана вся цепочка поставщиков пара-арамидных нитей и волокон. Исходное сырье поставляется из Индии. Окупаемость комплекса по выпуску волокна для бронежилетов короткая — 3—4 года. Начальные затраты — 10 млрд рублей, сообщил Варивода.

«Рафинат Саматович, как лучше организовать?» — спросил Рустам Минниханов. Глава ТНХИ-Х ответил, что лучше развернуть в рамках запуска проекта «Этилен-600». Но раис не захотел ждать и поручил проработать проект с руководством «Алабуги», а также предложил рассмотреть другим компаниям: «Пусть «Татнефть» изучит, — сказал он и поделился впечатлениями от поездки в Узбекистан: — Там начали заниматься малотоннажной химией. Рядом с большой должна быть малая химия, переработчики». Между тем «Гипрокомпозит» продолжает работу в этом направлении. «Сейчас ведутся ОКР по созданию специальных нитей и волокна для снижения заметности танков. Подписан контракт на вторую установку большей мощности. В инициативном порядке ведутся новые нестандартные проекты», — перечислил Дмитрий Варивода перспективные направления.

Эхолоты на боевых кораблях

Московских разработчиков акустических систем для морских судов сначала встретили шуткой. «Моисей 40 лет водил по пустыне евреев, а вы уже 70 лет в поиске, да?» — спросил Рустам Минниханов у докладчика Алексея Мальцева, прочитав тему его выступления. Она была сформулирована нетривиально: «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева: 70 лет поиска и исследований».

«Действительно, в том году нам исполнилось 70 лет», — не уловил юмора гендиректор Алексей Мальцев. Институт входит в корпорацию морского приборостроения и занимается технологиями, связанными со звуковой волной. К примеру, новые поезда проекта 2020, которые курсируют в Москве, двигаются бесшумно благодаря спроектированным воздуховодам.

«30 лет страна не делала рыбопоисковые локаторы. Из-за этого многие корабли стоят недостроенными», — сообщил Мальцев. предоставлено пресс-службой Раиса РТ

Но главные технологии и оборудование разработаны для морских судов. «30 лет страна не делала рыбопоисковые локаторы. Из-за этого многие корабли стоят недостроенными. В будущем году начнется серийное производство рыбопоисковых гидролокаторов «Биоскан-2022», которые помогут определять места обитания рыбы, указывать размеры и следить за ее ловом. Для геологоразведки разработана система подводного позиционирования для сейсморазведки «Пикет». Поставки идут в течение четырех лет, показывают себя лучше иностранных аналогов, есть система мониторинга и определения месторождения под водой — система акустического позиционирования «Коммуникация», — перечислял спикер.

Боевые эхолоты установлены на судах, построенных СК «Ак Барс» в Керчи для Росгвардии, сообщил Алексей Мальцев. Рустам Минниханов предложил включить татарстанские предприятия в проекты «Технодинамики», с которыми сотрудничает институт.