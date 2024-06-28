Войска российской группировки «Юг» взяли под контроль населенный пункт Раздоловка в ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи, сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. Противник потерял до 4410 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства США. Также было уничтожено семь станций радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель» и 25 полевых складов боеприпасов.

Напомним, 16 июня подразделения группировки войск «Восток» в ходе боевых действий в Запорожской области заняли более выгодные рубежи и взяли под контроль населенный пункт Загорное.