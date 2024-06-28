Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам

Фото: Арсений Губаев

С 1 сентября Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Эта мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков.



В Центробанке отмечают, что решение обусловлено ускорением роста задолженности по необеспеченным кредитам: в мае она увеличилась на 2%, а в апреле и марте — на 1,8%. Годовые темпы роста составили 18,1% на 1 июня 2024 года, что значительно опережает динамику доходов населения (14,2% в I квартале 2024 к I кварталу 2023 года).

Отметим, Банк России улучшил ожидания по прибыли банков в этом году на 800 млрд рублей. Таким образом, Центробанк ожидает, что кредитные организации заработают 3,1—3,6 трлн рублей. Тем самым они смогут побить прошлогодний рекорд.