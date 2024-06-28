Банк России опубликовал курс валют на 29 июня
Банк России опубликовал официальный курс валют на субботу, 29 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, цена юаня повысилась на 0,10 рубля, доллар поднялся в цене на 0,78 рубля, евро также подорожал на 1,43 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 11,58 рубля;
- доллар — 85,75 рубля;
- евро — 92,42 рубля.
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