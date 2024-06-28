Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь

Фото: Ирина Плотникова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь. Об этом он сообщил на пленарной сессии Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

— Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я — сторонник смертной казни, будет очень гуманно, когда маньяк убил 70—100 человек, и он приговорен к высшей мере наказания, — сказал он.

Напомним, в январе этого года в США впервые провели смертную казнь с помощью чистого азота. Это первый известный случай приведения приговора таким методом. Кеннета Смита, признанного виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году, казнили посредством удушения азотом в городе Этмор в Алабаме.