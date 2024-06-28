Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь. Об этом он сообщил на пленарной сессии Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
— Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я — сторонник смертной казни, будет очень гуманно, когда маньяк убил 70—100 человек, и он приговорен к высшей мере наказания, — сказал он.
Напомним, в январе этого года в США впервые провели смертную казнь с помощью чистого азота. Это первый известный случай приведения приговора таким методом. Кеннета Смита, признанного виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году, казнили посредством удушения азотом в городе Этмор в Алабаме.
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