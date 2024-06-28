Теннисисты России допущены к Олимпиаде, возврат к смертной казни, новые выплаты для бойцов СВО
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 28 июня.
- Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь. По его словам, в некоторых случаях ее необходимо применять.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции по контракту. Согласно документу, контрактникам, получавшим ранее пенсию за выслугу лет, будет предоставляться дополнительная ежемесячная компенсация в размере 100% пенсии.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрабатывает «всеобъемлющий план» прекращения конфликта между Россией и Украиной. Он выразил надежду на поддержку этого плана со стороны большинства стран мира. По его словам, документ будет готов в ближайшее время.
- Суд принял решение о приостановке работы ООО «Локалкитчен», правообладателя бренда «Кухня на районе», на 90 суток из-за нарушений санитарных норм. Компания оказывала услуги по доставке готовых блюд. Представитель компании Мария Добронравова признала вину в некоторых правонарушениях, включая то, что производственные помещения не убирались должным образом. Она отметила, что сейчас все нарушения устранены.
- Следователи задержали собственницу административно-промышленного здания во Фрязине, в котором 24 июня произошел пожар. По данным следствия, с 2014 года здание принадлежало задержанной, вступившей в наследство после смерти супруга. В 2019 году собственника признали банкротом и начали процедуру реализации его имущества. С 2021 года зданием управляло ООО «Исприн», среди руководства которого были люди из близкого окружения собственницы. Это позволило ей продолжать получать прибыль от сдачи помещений в аренду.
- Мировой суд Хорошевского района Москвы обязал рок-певицу Земфиру* выплатить задолженность за неоплаченные коммунальные услуги. Ранее в СМИ появилась информация, что приставы хотят взыскать с нее 11 тыс. рублей за неоплату штрафов, а также более 200 тыс. рублей платы за ЖКУ.
- Раиса Татарстана Рустама Минниханова переизбрали председателем совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Его кандидатуру единогласно поддержали на заседании совета директоров, которое состоялось сегодня.
- В России объявлен в розыск муж блогера Елены Блиновской Алексей. Сегодня утром поступали сообщения о том, что супруг Блиновской был переведен в штурмовое подразделение и участвует в боях под Красногоровкой. Причиной объявления в розыск мужа блогера стала его неявка к следователю по делу о неуплате налогов, сообщили правоохранители.
- В Казани упразднена городская комиссия по бронированию — как сообщается на официальном сайте исполкома, она прекратила существование в соответствии с постановлением правительства России от 5 июня 2024 года.
- Главный тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин сообщил о продлении контракта с Российским футбольным союзом (РФС) до 2028 года. 55-летний специалист возглавил национальную команду летом 2021 года и с марта 2022 года совмещает работу в сборной с должностью главного тренера футбольного клуба «Ростов».
- Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских теннисистов Даниила Медведева и Мирру Андрееву к участию в Олимпийских играх в Париже. Кроме того, до участия в соревнованиях допущен российский велогонщик Глеб Сырица. Ранее в качестве запасных рассматривались Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов, который позднее отказался от участия. Дронова и Иванченко подтвердили свое желание выступить на соревнованиях.
Ключевые события 856-го дня специальной военной операции на Украине
- Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 589 беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, восемь зенитных управляемых ракет Patriot производства США, противорадиолокационная ракета HARM производства США, а также 61 реактивный снаряд HIMARS производства США, Vampire чешского производства и «Ольха».
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 615 самолетов, 276 вертолетов, 26 777 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16 446 танков и других боевых бронированных машин, 1 357 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 049 единиц специальной военной автомобильной техники.
Елизавета Пуншева
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Справка
*включена Министерством юстиции России в список иностранных агентов