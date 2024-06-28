Более 900 вакансий представлено в Нижнекамске на втором этапе ярмарки «Работа России. Время возможностей»

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Главное кадровое событие лета — так сотрудники нижнекамского Центра занятости назвали второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Федеральный этап стартовал 28 июня 2024 года в Центре креативных индустрий «БАЗА».



— Если вы в поиске работы или сотрудников, находитесь на старте карьеры, хотите сменить сферу деятельности, ищете подработку на лето или стажировку, то вы пришли по адресу. На ярмарке вакансий также можно пройти консультации со специалистами Центра занятости, встретиться с крупнейшими работодателями. А еще поучаствовать в мастер-классах по успешному составлению резюме, — отметила на открытии директор Центра занятости Нижнекамска Ирина Герасименко.



Напомним, первый этап региональной ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проходил 12 апреля этого года. В Татарстане ее посетили более 12 тысяч человек, в Нижнекамске — около 1 300. Работу на местных предприятиях тогда нашли более 150 соискателей. Положительных результатов организаторы ждут и от второго этапа.

— Сегодня здесь представлено более 900 вакансий от 33 предприятий города. Это мероприятие уже стало традиционным. Сегодня во всех городах страны проходит федеральный этап. Надеюсь, что вы сможете найти возможность и карьерные треки, которые дадут новый в виток в развитии, — выразил уверенность первый заместитель руководителя ИК НМР Ильназ Мухаметьянов.



Второй этап ярмарки трудоустройства объединил соискателей и работодателей из разных отраслей: от малого и среднего бизнеса до крупных предприятий.



— Каждый желающий сегодня имеет шанс получить работу своей мечты. Не зря же ярмарка называется «Работа России. Время возможностей». Здесь представлены сотни вакансий от работодателей, в том числе от АО «ТАИФ-НК». Посетители могут пообщаться с сотрудниками отдела кадров, не выезжая на предприятия. Надеемся сегодня найти водителей, сливщиков-разливщиков, уборщиков помещений. Очень будем рады видеть молодых специалистов, которые завершают обучение в ссузах и вузах, — рассказала начальник отдела кадров АО «ТАИФ-НК» Галина Шиманская.



— Наше предприятие ищет машиниста тепловоза. Сейчас это очень редкая, но востребованная профессия. Также требуется составитель поездов. Надеемся привлечь молодых людей в нашу железнодорожную компанию, специализирующуюся на перевозке газа. Желающих обучаем за счет предприятия. Предлагаем соискателям высокую зарплату, социальный пакет, — поделилась специалист по кадровым вопросам компании SGT Ильмира Талипова.

Ознакомиться с представленными вакансиями на ярмарку вакансий пришли сотни соискателей, среди которых было немало выпускников профильных учебных заведений.



— Мы недавно пришли на ярмарку, еще не все успели осмотреть. Планируем пообщаться со многими работодателями, узнать о наличии вакансий, условиях труда. Я считаю, что такие мероприятия очень необходимы. Нижнекамск считается городом молодежи, всем нужна работа, — рассказала студентка колледжа КНН по специальности «Переработка нефти и газа» Аида Махмутова.



— Хочется найти работу, связанную с выбранной профессией. Я учусь вместе с Аидой на оператора технологических установок. Специальность выбирала с умом, мне нравится химия. Мечтаю работать на промышленном предприятии, и эта ярмарка поможет нам сделать свой выбор, — заключила Екатерина.



Лилия Егорова