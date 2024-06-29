День в истории 29 июня: создание исламского института в Казани, запуск Кольской АЭС, праздник молодежи

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 29 июня 2024 года

Фото: Реальное время

Сегодня в России отмечают День молодежи и День кораблестроения. 17 лет назад в США поступил в продажу первый iPhone, 26 лет назад в Казани был образован Российский исламский институт, 54 года назад была запущена Кольская атомная электрическая станция (АЭС) — первая в мире атомная электростанция за Северным полярным кругом, 99 лет назад Казанскому университету было присвоено имя Ленина. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

День молодежи.

Официальное открытие Города добрых людей.

Чемпионат России и всероссийские соревнования по велоспорту BMX.

Национальный китайский праздник драконьих лодок, соревнования на лодках «Дракон» на Кубок дракона и яркую развлекательную программу.

Кто родился: реформатор Сергей Витте и писатель Антуан де Сент-Экзюпери

1793 — австрийский инженер и техник Йозеф Рессель (скончался 9 октября 1857 года). Он предложил новый движитель для судна — гребной винт, а позже построил и первый в мире пароход с гребным винтом «Чивета».

1849 — российский государственный деятель Сергей Витте (скончался 13 марта 1915 года). Одиннадцать лет, в течение которых он стоял во главе Министерства финансов, ознаменованы огромным увеличением бюджета, широким развитием государственного хозяйства и крупными реформами в области финансового законодательства. Общий баланс государственного бюджета за время правления Витте возрос на 114,5%.

1900 — французский писатель, автор «Маленького принца» Антуан де Сент-Экзюпери (скончался 31 июля 1944 года). Он служил в Страсбургском полку истребительной авиации, но, попав в катастрофу, перебрался в Париж, где занялся литературным творчеством. Экзюпери удостоился Большой премии Французской академии и Национальной премии США за роман «Планета людей».

1911 — супруг королевы Нидерландов Юлианы, первый президент Всемирного фонда дикой природы Бернард Липпе-Бистерфельдский (скончался 1 декабря 2004 года).

Кто скончался: изобретатель пластика Александр Паркс и защитник Брестской крепости Андрей Кижеватов

1831 — прусский политический деятель Генрих Фридрих Штейн (родился 26 октября 1757 года). Он отменил в стране крепостное право и провел ряд других значимых реформ, обеспечивших экономическое процветание и социальную стабильность Пруссии после Наполеоновских войн, а в дальней перспективе — подготовивших объединение Германии при Бисмарке.

1890 — английский металлург и изобретатель Александр Паркс (родился 29 декабря 1813 года). Известен тем, что создал паркезин — первый искусственный пластик.

1895 — английский зоолог Томас Гексли (родился 4 мая 1825 года). Он разработал основы классификации позвоночных, развил положение о единстве строения их черепа. Доказал морфологическую близость птиц и пресмыкающихся, медуз и полипов. Когда Дарвин опубликовал свой труд «Происхождение видов», Гексли сразу же стал главным защитником его теории. За свои яркие выступления получил прозвище «Бульдог Дарвина».

1941 — советский командир-пограничник, один из руководителей обороны Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны Андрей Кижеватов (родился 31 августа 1907 года). В 1965 году ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

2003 — американская актриса Кэтрин Хепберн (родилась 12 мая 1907 года). На ее счету более пятидесяти ролей, среди них почти нет второстепенных. Она четырежды получала «Оскара» (больше, чем любой другой актер или актриса в истории), а номинирована была 12 раз. Кэтрин Хепберн по праву называли не иначе как «национальным достоянием США» и «первой леди кинематографа».

Праздники: День кораблестроителя и День молодежи

Международный день тропиков. В июне 2014 года Генеральная Ассамблея ООН заслушала доклад Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи по тропикам. А в 2016 году в память о дате доклада, состоявшегося 29 июня, был учрежден Международный день тропиков.

День молодежи России. Свою историю праздник ведет со времен существования СССР. До 1993 года он назывался «Днем советской молодежи».

День кораблестроителя в России. Дата выбрана для праздника в связи с тем, что в этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля — фрегата «Орел». Согласно архивным данным, это первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государственные средства.

День изобретателя и рационализатора в России. Первоначально праздник представлял собой советское подобие присуждения Нобелевской премии. 25 июня Академия наук рассматривала все рационализаторские предложения, выдвинутые за прошедший год, и отбирала лучшие. Отличившихся изобретателей награждали.

День партизан и подпольщиков в России. Предпосылкой его установления именно на 29 июня послужило одно историческое событие в годы Великой Отечественной войны. В этот день в 1941 году вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), в которой указывалась необходимость создания партизанских отрядов: «в занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии..., создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».

События в истории: Шаляпин покинул Россию, Казанскому университету присвоили имя Ленина, Сейшельские острова стали независимыми

1613 — в Лондоне сгорел театр «Глобус». Ведущим драматургом труппы был Уильям Шекспир. Пожар случился во время премьеры шекспировской пьесы «Генрих VIII». Искра от сценического пушечного выстрела попала в соломенную крышу над глубинной частью сцены. Обошлось без жертв, но здание сгорело дотла. Через год, восстановленный уже из камня, театр вновь открыл свои двери для публики.

1855 — в Лондоне вышел в свет первый номер газеты The Daily Telegraph. Издание основал английский полковник Артур Слей с целью обрести трибуну для критики герцога Кембриджского, кузена королевы Виктории, героя Крымской войны и яростного противника военных реформ. Газета стоила всего один пенс. Благодаря такой ценовой политике The Daily Telegraph быстро стала «чемпионом» Британии по тиражам и явилась родоначальницей так называемой «прессы-за-пенни».

1922 — Россию покинул русский оперный и камерный певец, солист Большого и Мариинского театров, уроженец Казани Федор Шаляпин. После того как сборы с одного из концертов Шаляпина направили детям эмигрантов, представив их в качестве поддержки белогвардейцев, певец был лишен звания народного артиста и права возвращаться в СССР. Такое решение обосновывалось тем, что он не желал «вернуться в Россию и обслужить тот народ, звание артиста которого было ему присвоено». Позже звание ему все же вернули. В Казани есть улица имени Шаляпина, а также памятник певцу.

1925 — Казанскому государственному университету было присвоено имя Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Идея назвать университет именем вождя рассматривалась неоднократно, но отклонялась Народным комиссариатом просвещения РСФСР. Весной 1925-го ЦИК Татарстана рассмотрел и одобрил инициативу, оповестив об этом ВЦИК и Наркомпрос, на этот раз получив поддержку.

1941 — началась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны. Действия шли между Советским Союзом (при поддержке британских войск) и немецкими и финскими войсками с 29 июня 1941 года по 1 ноября 1944 года. Советским войскам удалось не только освободить районы Заполярья от захватчиков, но и оказать помощь в освобождении Норвегии.

1956 — состоялась свадьба Мэрилин Монро и Артура Миллера. Их брак длился четыре с половиной года и был самым длинным из всех браков Мэрилин Монро. 20 января 1961 года они развелись. Официальной причиной развода было «несходство характеров». Через три года после смерти актрисы Артур Миллер написал пьесу «После грехопадения», посвященную его неудачному браку. В образе нервной и неуравновешенной главной героини угадывался намек на Мэрилин. На парижской премьере спектакля публика освистала драматурга и забросала его тухлыми яйцами.

1957 — Пленум ЦК КПСС принял постановление «Об антипартийной группе Маленкова, Молотова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова».

1973 — была запущена Кольская атомная электрическая станция (АЭС) — первая в мире атомная электростанция за Северным полярным кругом. Она расположена в 12 км от города Полярные Зори Мурманской области. На данный момент станция состоит из четырех энергоблоков. Кольская АЭС стала единственной в России атомной станцией, где реализована программа повторного продления сроков эксплуатации двух энергоблоков. По плану закрытие старых энергоблоков АЭС ожидается в 2033—2039 годах.

1976 — Великобритания предоставила независимость Сейшельским островам, которые находятся восточнее африканского материка. Они были открыты португальскими мореплавателями в 1505 году и названы ими «Семь Сестер». Далее острова перешли под контроль Франции, в 1756 году были переименованы в честь Жана Моро де Сешеля, министра финансов короля Людовика XV. Англия захватила острова в 1794 году, в результате архипелаг получил английскую форму наименования — Сейшелы. Сейчас Сейшельские острова являются популярным местом для отдыха туристов.

1995 — произошло обрушение торгового центра «Сампун» в районе Сочхогу в Сеуле. Это событие стало самой крупной катастрофой мирного времени в истории Южной Кореи. В результате обрушения ТЦ погибло 502 человека, еще более 900 были ранены. Считается самым крупным по количеству жертв обрушением здания в современной мировой истории до терактов 11 сентября в США и обрушения Рана-Плаза в Бангладеше. Комиссию по расследованию причин обрушения супермаркета возглавил эксперт по техногенным катастрофам профессор Лэн Чан. Он рассматривал версии от взрыва газа до теракта, подготовленного КНДР. Выяснилось, что здание было выстроено с нарушением технологий. Виновным в катастрофе был признан Ли Чжун, хозяин ТЦ, которого позже осудили на 7,5 лет.

1998 — в Казани был образован Российский исламский институт, получивший в 2009 году статус университета. Это было первое в России высшее профессиональное исламское учебное заведение, созданное с целью подготовки образованных мусульманских священнослужителей и религиозных специалистов.

2007 — в США поступил в продажу первый iPhone. Это устройство которое произвело революцию в индустрии и позволило Apple стать одной из богатейших компаний мира.

2018 — президент России Владимир Путин подписал указ о награждении уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской и сенатора от Татарстана Ильдуса Ахметзянова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

2022 — лидеры стран НАТО приняли официальное решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического альянса. Стороны договорились подписать соответствующий протокол. На сегодня НАТО объединяет 30 государств. Также НАТО утвердило новую стратегическую концепцию до 2030 года. В ней Россия признана самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса.

