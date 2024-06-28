Компания, чей батискаф взорвался на пути к «Титанику» в 2023 году, объявила новое погружение в Голубую дыру

Фото: Динар Фатыхов

Один из основателей компании OceanGate Гильермо Сонлейн начал подготовку к погружению в Голубую дыру Дина на Багамах. Это место известно как карстовая воронка глубиной 202 метра. Его компания стала рекламировать это погружение. Местные жители считают Дыру Дина вратами ада и верят, что в ее непроницаемой черноте скрывается сам дьявол.



Фирма пока не сообщает, какой именно батискаф будет использоваться для погружения. Известно лишь, что команда будет полностью укомплектована профессионалами. Сколько придется заплатить пассажирам, также неизвестно. Отметим, билет на роковое погружение к «Титанику», затеянное Стоктоном Рашем, стоил $250 тысяч (22 млн рублей).

Напомним, Батискаф компании OceanGate с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник» 18 июня 2023 года. На борту аппарата находились гендиректор OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле. 22 июня поисковые команды объявили об обнаружении обломков батискафа.