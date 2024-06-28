Правительство упростило порядок установки контейнеров для твердых коммунальных отходов

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Правительство России упростило процедуру установки мусорных контейнеров. Соответствующее постановление опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.



Теперь контейнерные площадки можно размещать без предоставления земельных участков и установления сервитутов. Росреестр сообщает, что документ подготовлен по результатам работы правительственной комиссии в связи с обращениями садоводческих и огороднических товариществ о трудностях размещения контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов. Аналогичные проблемы также отмечались в отношении придомовых территорий многоквартирных домов.

Как отметил статс-секретарь — замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, новый порядок позволит органам местного самоуправления ускорить процесс размещения мусорных контейнеров для нужд жителей. Кроме того, это упростит и удешевит данную процедуру. Постановление решает проблему садоводческих и огороднических товариществ, на территории которых отсутствуют специально оборудованные места для размещения подобных площадок. Тем самым будет обеспечено санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Напомним, с января 2025 года регионы России будут вести территориальные схемы обращения с твердыми коммунальными отходами преимущественно в электронном виде.