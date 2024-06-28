Правительство упростило порядок установки контейнеров для твердых коммунальных отходов
Правительство России упростило процедуру установки мусорных контейнеров. Соответствующее постановление опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.
Теперь контейнерные площадки можно размещать без предоставления земельных участков и установления сервитутов. Росреестр сообщает, что документ подготовлен по результатам работы правительственной комиссии в связи с обращениями садоводческих и огороднических товариществ о трудностях размещения контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов. Аналогичные проблемы также отмечались в отношении придомовых территорий многоквартирных домов.
Как отметил статс-секретарь — замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, новый порядок позволит органам местного самоуправления ускорить процесс размещения мусорных контейнеров для нужд жителей. Кроме того, это упростит и удешевит данную процедуру. Постановление решает проблему садоводческих и огороднических товариществ, на территории которых отсутствуют специально оборудованные места для размещения подобных площадок. Тем самым будет обеспечено санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
Напомним, с января 2025 года регионы России будут вести территориальные схемы обращения с твердыми коммунальными отходами преимущественно в электронном виде.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.